やさしいSNS「GRAVITY」ユーザー主催バイクオフ会 広報潜入レポート

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷 由宇）が提供する、SNS「GRAVITY(https://www.gravity.place/)」（グラビティ）（iOS、Android版）は、ユーザー同士が趣味や境遇で集まる「惑星」というコミュニティ機能にて、ユーザー主催のオフ会があったため潜入してまいりました。今後の皆様のGRAVITYでの活動をさらに豊かに安心してサポートできるようレポート化して参ります。

今回は「バイク乗りの星」ユーザーの有志によって、1月24日(土)及び1月31日(日)に開催。オンラインで築かれた関係性が、リアルの場へと広がる今回の取り組みは、「バイクが好き」という共通点をきっかけに、自然体で交流できる場となりました。

▪️第1回：気軽に集まり、語り合う“ゆるい”オフ会

＜イベント概要＞

実施日時：2026年1月24日（土）10:30～12:30

開催場所：道の駅 川口・あんぎょう（国道298号沿い）

募集人数：17名

本オフ会は、「バイク好きが集まって、ちょっと話して、ちょっと眺めて、気持ちよく解散する」をコンセプトに企画されました。車種・年齢・経験は一切不問。「バイクが好き」──それだけで参加条件を満たす、敷居の低さが特徴です。

当日は軽食が用意され、立ち話の合間に気軽につまめる、あくまで“お供”として提供されました。ガチ走りや堅い進行は行わず、終始リラックスした雰囲気で進行しました。

▪️参加者の反応と評価

今回の企画は、「緩い集まり」を期待していた層には強く刺さり、

- バイクを眺めながら自然に会話ができる- 普段会えない人と気軽につながれるといった体験が高く評価されました。

一方で、「しっかりとしたイベント進行」や「社会的マナー・許可取り」を重視する一部の層からは、手際面において厳しい声も見られました。しかし、満足していた参加者層においては、悪口やトラブルもなく、同じ趣味を持つ仲間としてフレンドリーに交流できました。

第2回：拠点型オフ会で深まる交流

＜イベント概要＞

開催場所：神奈川県座間市 ライダーズカフェ「Riberty」

開催日時：2026年1月31日（土）10:30～14:00

第2回は場所をライダーズカフェに移し、より滞在型・交流重視の構成で実施されました。

▪️当日の流れ

- 11:00 集合・順次自己紹介- 11:30 ランチ＆フリータイム- 12:30 レクリエーション（じゃんけん大会）- 13:30 集合写真撮影- 14:00 解散

参加者は3～4名ずつ自然に席を作り、車種やカスタム、ツーリングの話題など、バイク談義に花を咲かせていました。レクリエーション後は屋外に移動し、興味のあるバイクを軸に会話が広がり、連絡先交換や次回の約束が生まれる場面も見られました。

■「バイク乗りの星」ユーザーにインタビュー

ユーザーネーム：「まりPOM」さん

バイク歴：2年9ヶ月

愛車：ホンダの大型ネイキッド『ホーク11』

推しポイント：「デザインと、大型バイクならではの安定感。振動が少なくて、遠出がとても楽です！」

乗り始めたきっかけ：社会人になってコロナ禍でライダーが増えたことで“乗りたい”と思ったそう。なんと先に車両を購入し、その勢いで教習所へ通ったというエピソードも。

最後に一言：「景色を楽しみながら走れて、感動を共有できるのが魅力。ぜひ一度乗ってみてほしい」

ユーザーネーム：「ニダボノリナース」さん

バイク歴：5年

愛車：ホンダ『CBR250RR』、通称"ニダボ"

推しポイント：「白いホイールと、マフラーがお気に入りです。スポーツタイプの見た目が好きで、一目惚れでした（笑）」

乗り始めたきっかけ：大学生の頃、通学の移動手段としてバイクが欲しくなったのがきっかけ

最後に一言：「無理をせず、安全第一で楽しむことが大事。少しでも“いいな”と思ったら、試乗でもいいので一度走ってみてほしい。世界が変わるかもしれません」

■グラビティの惑星機能（コミュニティ）について

コミュニティを1つの「惑星」として、それぞれのジャンルで投稿や音声ルーム、グループチャットを楽しむことができる機能です。

共通の趣味や境遇のユーザーたちだけで盛り上がれるので、グラビティがもっと楽しく好きになる機能です。

■SNSアプリ「GRAVITY」とは

DL数900万突破！（※）何気ない日常を気軽にシェアでき、”次世代SNS”として話題のSNS「GRAVITY（グラビティ）」。声とチャットで交流できる「音声ルーム」、同じ趣味の話題で集まるコミュニティや性格診断などコンテンツが盛りだくさん！共通の趣味や自分と似た価値観をもつ友達がみつかる匿名性の高いSNSです。

※2023年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版合算）

