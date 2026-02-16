60周年の「ココナッツサブレ」と30周年の「ポムポムプリン」 が夢のコラボ！「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン ～ サブレでひとやすみ ～」 を2026年3月2日からスタート
日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン ～ サブレでひとやすみ ～」を3月2日(月)から実施します。
ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン ～ サブレでひとやすみ ～
「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”でご愛顧いただいているロングセラーブランドです。
今回、2025年に発売60周年を迎えた「ココナッツサブレ」をより多くの方に知っていただきたいとの思いから、幅広い層に愛され、2026年に30周年を迎えた株式会社サンリオの「ポムポムプリン」とコラボした「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン ～ サブレでひとやすみ ～」を実施します。
対象商品をお買い上げいただいた方の中から抽選で、“サブレ”にちなんだ320 (サブレ) 名に、「ココナッツサブレ」を食べてひとやすみする「ポムポムプリン」とそのお友だちを描き下ろしたマグカップ、プレート、ランチョンマットをセットにしてプレゼントします。
「ココナッツサブレ」を食べて、このキャンペーンでしか手に入らない「ココナッツサブレ」×「ポムポムプリン」のオリジナルグッズを、ぜひ手に入れてください。
■キャンペーン詳細
キャンペーンタイトル
「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン ～ サブレでひとやすみ ～」
キャンペーン方式
クローズドキャンペーン
賞品ならびに当選者数
「オリジナルイラスト入り マグ&プレート&ランチョンマットセット」320名
左から) マグカップ、プレート、ランチョンマット
マグカップ(口径約80mm×高さ約92mm、約310ml)
プレート(直径約159mm)
ランチョンマット(横幅約390mm×縦幅約300mm)
※画像はイメージです
対象商品
「ココナッツサブレ プリン味」「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ シュークリーム味」「ココナッツサブレ アップルパイ味」
※パッケージにキャンペーンの告知がない商品でもご応募いただけます。
応募期間
2026年3月2日(月) 0:00 ～ 6月1日(月) 23:59
レシートの対象期間
2026年3月2日(月) ～ 6月1日(月)
実施地区
全国
応募方法
キャンペーンサイトの応募画面で必要事項を入力し、対象商品を2個以上お買い上げいただいたレシートまたは領収書の写真をアップロードしてください。対象商品2個を1口として、1枚のレシートで最大10口までご応募いただけます。
※応募期間中のレシート、領収書のみ有効です。レシートのコピーや商品名が記載されていない領収書での応募は無効となります。
※オンラインストアやネットスーパーなどを利用して領収書が発行されない場合は、納品書の写真もしくは購入完了画面のスクリーンショットをアップロードしてください。
※レシート、領収書は購入日、商品名、購入個数、販売店名がはっきり読み取れるように撮影してください。画像が不明瞭で判別できない場合は無効となります。
※同一のレシート、領収書で重複応募された場合、応募はすべて無効となります。
※1枚の画像にレシート、領収書の写真を3枚まで撮影することができます。また、1回の応募につき、画像は3枚までアップロードできます。
※クレジットカードを利用された場合は、カード情報が記載されている部分を折り返すか塗りつぶして、見えない状態にした上で撮影してください。
応募資格
賞品発送の都合により、日本国内在住の方に限らせていただきます。
当選発表
厳正な抽選の上、当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
キャンペーンサイト
[URL] https://www.coconut-sable.jp/sablepurin/
問い合わせ先
「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン～ サブレでひとやすみ ～」事務局
【TEL】0120-128-325
【受付期間】2026年3月2日(月) ～ 7月15日(水)
【受付時間】10:00 ～ 17:00 (土、日、祝日を除く)
個人情報について
取得した個人情報は、同時期に実施されている同一商品を対象とした他キャンペーンとの重複当選を確認するため、賞品送付および賞品送付に必要な諸連絡、ならびお問い合わせへの回答のために利用させていただくほか、弊社の商品開発、サービス向上の目的で、個人を特定しない統計的情報の形でのみ利用させていただきます。
■「ポムポムプリン」について
(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663746
のんびり屋さんでマイペースなゴールデンレトリバーの男のコ。こげ茶色のベレー帽がトレードマーク。くつ集めが趣味で、片っぽずつこっそり隠している、ちょっぴりいたずらっこな一面も。好きな食べ物はミルク、ふにゃふにゃしたもの、ママが作ったプリン。将来の夢はもっともっとおっきくなることです。
[URL] https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/