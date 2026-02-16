Thinker、「デジタルワールド2026 ロボティクス展」に出展　～東海エリア企業の生産性向上で名古屋商工会議所に協力～

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットの実現をめざす株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下「Thinker」）は、2026年2月20日（金）に開催される「デジタルワールド2026 ロボティクス展」に出展いたします。こたびの出展は「関西ロボットワールド2025」での展示を契機に、名古屋商工会議所に興味をお持ちいただき、出展社に選定していただきました。本展示会は、東海エリアの企業、とりわけ中小企業を対象に、生産性向上や業務効率化、人手不足といった製造現場の課題解決に寄与する最新のデジタル技術・ロボティクスソリューションを紹介するイベントです。

Thinkerのブースでは、独自開発のロボットハンド「Think Hand F」をカメラと組み合わせた協働ロボットパッケージ「Thinker Model A」を展示いたします。バラ積みワークのピック＆プレース作業への容易な適用を可能にする高い把持性能と、製造現場の自動化・省人化、コスト削減に貢献する実用的なロボットソリューションを、デモ展示を通じてご体感いただけます。

Thinkerは、高い専門知識がなくても扱うことのできるロボットハンドの開発・現場実装に取り組み、「ロボットハンドの民主化」を通じての産業の底上げに貢献してまいります。

■「デジタルワールド2026 ロボティクス」概要

生産性向上を支えるロボット技術が集結。

日時：2026年2月20日（金）10:00～17:00

会場：名古屋商工会議所 5階 会議室 （愛知県名古屋市中区栄2丁目10-19）

主催：名古屋商工会議所

入場料金：無料（事前登録制 https://answer.cci.nagoya/it/?code=c7dbbe90）

公式サイト：https://digitalworld.nagoya-cci.or.jp/index.html

■Think Hand F

Thinkerが独自に開発したロボットハンドで、柔軟な関節と3次元の変位計測が可能なインテリジェントフィンガーを搭載。バラ積みされた対象物を手探りしながらつかむという、従来のロボットハンドにはできなかった新しいアプローチを実現。複雑な形状や不定形な対象物のハンドリングが容易となり、製造現場を含むさまざまな現場の自動化システム全体のコスト削減にも貢献。

https://www.thinker-robotics.co.jp/product/robot-hand-f.html

■Thinker Model A[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tXhO5cE08_Q ]

Thinkerのロボットハンド「Think Hand F」とカメラによる画像解析の組み合わせにより、透明素材や軟質・脆弱な部品、たわむトレー上でのピッキングなど、これまで対応が難しいとされてきた作業を柔軟にこなすことができるバラ積みピッキング用ロボット。検査や工程間の搬送などのプロセスの自動化を促進し、少量多品種の対象物を扱う現場をはじめとした、多様な作業現場の省人化に貢献。

https://www.thinker-robotics.co.jp/product/thinker-model-a.html

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/