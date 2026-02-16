『アサヒ生ビールワンサード』2月17日数量限定発売

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は 、“マルエフ”の愛称で親しまれる『アサヒ生ビール』と『アサヒ生ビール黒生』を2：1でブレンドした『アサヒ生ビールワンサード』を2月17日から数量限定で発売します。

『アサヒ生ビールワンサード』は、「マルエフ」のまろやかさと「黒生」のほのかな芳ばしさが楽しめる生ビールです。「出張マルエフ横丁」で人気の飲み方「ワンサード」を、より多くのお客さまに手軽にお楽しみいただけるよう缶商品として、2025年からエリア限定で発売しました。「マルエフと黒生のいいとこどり」「ワンサードという飲み方、初めて知った」と好評だったため、今回、全国で発売します。

2025年9月に発生したシステム障害の影響により出荷品目を制限していましたが、2026年2月からは「アサヒ生ビール」ブランドの全商品が出荷再開となりました。引き続き、TVCMやデジタルを活用した情報発信を通じて“ぬくもりのある世界観”や「ワンサード」といった新しい楽しみ方などを訴求していきます。

【TVCM】「ワンサード講座」篇

URL：https://youtu.be/ppXAlzW87wk

【WEBCM】「1黒2マル ワンサード」篇

URL：https://youtu.be/xb5dK1LS4pI

参考：「アサヒ生ビール」ブランドサイト

URL：https://www.asahibeer.co.jp/asahinamabeer/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1452_1_4a9321783f8dd21b24d621316475bae7.jpg?v=202602160251 ]