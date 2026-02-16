今泉佑唯、自身の“壮絶な反抗期”を回顧「目が合うのもアウト」母親として苦悩する瞬間も…43歳で第二子出産の真木よう子、産後の体型変化を告白「骨盤がグラグラに」『秘密のママ園2』#3無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月15日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#3を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■今泉佑唯、自身の“壮絶な反抗期”を回顧「目が合うのもアウト」

母親として苦悩する瞬間を語る「もしかして愛情不足なのかな…」

2月15日（日）放送の#3では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」を放送。6,000万円の負債を抱えて自己破産を経験しながらも、現在タレント活動と営業職の“二足のわらじ”で奮闘するシングルマザー・平川愛里菜に密着しました。「タレント業だけで食べていける甘い世界じゃない。営業力さえあれば生きていける」と語る平川の営業現場に迫りました。密着中には、平川が「包丁を持って追いかけ回されるような家だった」「ゴミ袋に入れて捨てられてた」と自身の複雑な家庭環境を振り返り、「目標は親子留学すること」「世界のどこでも活躍できる人間になってほしい」と、母としての想いを語りました。

・幼少期から崖っぷちだった“背水の陣ママ”の過去とは…？

密着VTRを見届け、スタジオではゲストに元欅坂46メンバーでタレントの今泉佑唯を迎えたトークを展開。シングルマザーとして奮闘する平川の姿に、自身が抱えている子育ての葛藤を明かしました。「注意すると子どもが『ワー！』ってなっちゃう時が多くて」と吐露した今泉は、「もしかしたら愛情不足なのかな？と悩む」「100%で接してあげられてない時もあるので...自分ひとりでカバーするのが難しい」と打ち明けます。さらに「空を見上げると涙が出てきたりする」と告白すると、MCの峯岸が思わず「それは重症だ！」と心配の声を上げる一幕もありました。また、峯岸から「お子さんにどんな風に育ってほしいですか？」と問われると、今泉は「反抗期が激しかった」と自身の過去に言及。「正直、目が合うのもアウトだったんです。お父さんと同じものが食べられないとか...」と壮絶なエピソードを披露し、「当時は家族の痛みとか悲しみが分からなかった。だから子どもには人の痛みが分かるように、思いやりを持って接してもらいたい」と語りました。「親的には苦しかっただろうなと、自分が親になって初めて気づいた」と語る今泉に対し、峯岸が「自分の子が反抗期を迎えても『ママもそうだったな』と思える？」と尋ねると、今泉は「家から追い出しちゃうかも。『親に向かって！』って思っちゃいそう」と本音をのぞかせ、スタジオの笑いを誘いました。

・元欅坂46メンバーの今泉佑唯が激ヤバ反抗期をぶっちゃけ！

■43歳で第二子出産の真木よう子、産後の体型変化を告白「骨盤がグラグラに」

また、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘り。ゲストの俳優・真木よう子は「産後、気になるところは？」と聞かれると、「骨盤がグラグラになっちゃった」と告白。「だんだん歩き方のクセがおかしくなってきて、膝が痛くなってきた」と、高齢出産後のリアルな身体の不調を明かしました。また、産後美容の専門医を招き、バストに関する最新の治療法が紹介されると、真木は「胸が元々大きい」と自身のバストについて言及。第二子出産や年齢を重ねたことで「そんなとこまで胸って垂れるんだ、みたいなとこまでいく」と明け透けに語り、MC陣を驚かせる場面も。さらに真木は、俳優としてのプロ意識と母としてのリアルな体型変化の狭間で、「今脱げって言われたら、いくら積まれても...」と躊躇を見せるなど、飾らないトークで場を盛り上げました。

■峯岸みなみ、タキマキ流の“夫の育て方”実践で大感銘「なんて懐の深い女なんだ」

さらに、番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「夫の手伝いが中途半端なのを自覚させたい」という視聴者からの悩みに、MCの滝沢が回答。滝沢は「『ありがとう』を言い続けて夫を育てる方が長続きする。基本は『褒め殺し作戦』です」と、“タキマキ流”のアドバイスを送りました。これに対し、峯岸は「マキねえ（滝沢）の『子育ての楽しい部分だけを最初は任せていた』という話を聞いた時、なんて懐の深い女なんだと思った」と感銘を受けたことを告白。「自分に出来るかな？」という迷いはあったものの実践してみると「（夫が）本当に楽しそうに子どもと向き合ってくれるのが分かった」と、滝沢の教えを実生活に取り入れていることを明かし、「自分のためにそれをした方が円滑なんだなって教えてもらった」と感謝を述べました。

・真木よう子、胸の悩みをぶっちゃけ！

そのほか、シングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画『ママも、恋してイイですか？』では、運命の告白を前にママ＆パパの恋が急加速。男性メンバーたちのアプローチに心を揺さぶられる元暴走族総長のママ・しおりや、娘を想い葛藤するシングルファーザー・こうじのリアルな姿に、スタジオMC陣も一喜一憂する展開となりました。果たして、悩めるママ＆パパの恋の行方とは...？

・元暴走族の総長とあいのり出身ヒデが2ショットトーク！

ママたちのリアルに迫った『秘密のママ園2』#3は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

#3見逃し配信URL：https://abema.go.link/b6jl4

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

ゲスト：今泉佑唯、真木よう子

