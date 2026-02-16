ベンチャー・スタートアップ最大級のカンファレンス「ICCサミットFUKUOKA 2026」に登壇のお知らせ

株式会社NERON

株式会社NERON（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：長崎恭久）は、2026年3月2日から5日に開催される「ICCサミット FUKUOKA 2026」にて、当社代表の長崎恭久がリアルテック・カタパルトに登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇概要

当社は、脳腸相関（Brain-Gut Axis）に特化した研究開発型スタートアップとして、腸内細菌の精密設計を通じて脳機能へアプローチする次世代ヘルスケア基盤の構築に取り組んでいます。薬の副作用や簡便に使いにくいことにより、薬剤に依存しない新たなソリューションへの需要が世界的に高まっています。同時に、マイクロバイオーム研究の進展により、腸内細菌が神経伝達物質や免疫経路を介して脳機能に影響を与えることが明らかになりつつあります。こうした背景のもと、当社は“腸内環境改善”に留まらず、脳機能を標的とした腸内細菌設計という新たなアプローチを提示してきました。さらに、理化学研究所（RIKEN）との研究連携により、作用機序レベルでの科学的検証を進めています。ICCサミットという真剣勝負の舞台において、当社がこれまで構築してきた研究基盤、Seedフェーズにおける成長戦略、そして脳腸相関を基盤とした新産業創出へのビジョンを発信いたします。株式会社NERONは、“脳を腸から設計する”という新たなヘルスケアカテゴリーを切り拓き、グ脳腸相関を活用した新しい市場の創出に挑戦してまいります。

■ ICCサミットとは

Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。

■ ICC FUKUOKA 2026 開催情報 （【開催情報】ICCサミット FUKUOKA 2026より ）

正式名称： Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2026

略称： ICC FUKUOKA 2026

主催： ICCパートナーズ株式会社

製作総指揮: 小林 雅 (ICCパートナーズ株式会社 代表取締役)

開催日程： 2026年3月2日～3月5日

開催場所： ヒルトン福岡シーホーク(メイン会場) など

次回開催日程： 2026年8月31日～9月3日（ICC KYOTO 2026）

▶ イベント詳細

https://industry-co-creation.com/events/icc-fukuoka-2026

■ 株式会社NERONとは

株式会社NERONは、脳腸相関メカニズムに特化した研究開発型スタートアップです。腸内細菌が神経伝達物質（特にセロトニン）や免疫経路を介して脳機能へ影響を与える仕組みに着目し、脳機能に作用する菌株構成を設計する独自技術を開発しています。従来の「腸内環境改善」型プロバイオティクスとは異なり、NERONは “脳機能を標的とする腸内細菌設計”という新カテゴリーの確立を目指しています。NERONは、脳腸相関領域の高度な検証を行うため、理化学研究所（RIKEN）等の研究機関との連携体制を構築し、脳組織解析、免疫・マイクログリア解析、統合オミクス解析、ノトバイオートマウスを用いた検証など、作用機序レベルでの科学的裏付けを進めています。

■ 会社概要

会社名：株式会社NERON

所在地：東京都渋谷区

設立：2022年10月

事業内容：脳腸相関に特化した腸内細菌組み合わせ設計技術の研究開発

URL：https://neron.jp