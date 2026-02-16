「国際女性デー」に合わせて、3月6日・7日に開催『PASONA WOMEN‘S EXPO ～ともに輝く、つながる未来へ～』フリーアナウンサー 内田恭子氏、女子プロゴルファー 東尾理子氏が登壇！

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、女性活躍推進等に取り組む企業経営者・人事担当者や、自律的で心豊かな働き方・生き方を望む女性などを対象に、PASONA女性フォーラム『PASONA WOMEN‘S EXPO ～ともに輝く、繋がる未来へ～』を、3月6日（金）、 7日（土）にリアル会場（東京・南青山ほか）とオンラインにて開催いたします。

日本では近年、女性活躍推進やDE＆I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の機運は高まりつつあるものの、世界経済フォーラムが発表しているジェンダー・ギャップ指数の順位は148カ国中118位（2025年）と、依然として主要先進国で最下位に低迷しています。

同時に、人生やキャリアの選択肢がますます広がる中、私たちは「自分らしい生き方・働き方とは何か」「自分にとってのWell-beingとは何か」を、改めて問い直すべき時代に生きています。今こそ、多様な価値観・働き方を尊重し、世代や地域、業界といった垣根を越えて人と人が繋がりながら、心豊かな未来を共創することが求められています。

そこでこの度、パソナグループは企業と個人、社会が連携することで、誰もが自分らしく働くことのできる社会を共創するべく『PASONA WOMEN’S EXPO ～ともに輝く、つながる未来へ～』を開催いたします。

本フォーラムでは、フリーアナウンサーの内田恭子氏や、女子プロゴルファー／タレントの東尾理子氏によるセミナーのほか、女性活躍やDE&Iの推進、ウェルビーイング、DX／AI活用等をテーマに、産業界の第一線で活躍する有識者・実務家を招いた多彩なプログラムを2日間にわたり展開。「こころ・からだ・きずな×DX／AI」という視点から、個人と企業がともに“自分らしく働く”ためのヒントを共有し、世代や地域、業界の垣根を越えたつながりを生む場を目指します。

パソナグループは、誰もが自分らしい働き方を主体的に選択し、心豊かに活躍できる社会の実現を目指すと共に、未来を見据えて組織や人材活用のあり方の変革を目指す企業と共に歩んでまいります。

PASONA女性フォーラム 『PASONA WOMEN‘S EXPO ～ともに輝く、つながる未来へ～』 概要

