「ココナッツサブレ」×「ポムポムプリン」！親子で盛り上がる周年コラボが実現！「ココナッツサブレ プリン味」 と 「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」 を2026年3月に発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ココナッツサブレ プリン味」を3月2日(月)に全国で発売し、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を3月4日(水)に日清食品グループ オンラインストアで予約受付を開始します。

「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”でご愛顧いただき、2025年7月2日に発売60周年を迎えました。今回、親子のおやつ時間に「ココナッツサブレ」をもっと楽しんでいただきたいとの思いから、幅広い層に愛され、2026年に30周年を迎えた株式会社サンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションした商品を期間限定で発売します。「ポムポムプリン」の大好物である“プリン”をイメージした「ココナッツサブレ プリン味」は、カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込み、ふんわりとした甘さとコクのある味わいに仕上げました。パッケージには、特別に描き下ろした「ポムポムプリンとお友だち」をあしらいました。また、小分け包装では、「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー (全10種類) を展開します。さらに、日清食品グループ オンラインストアでは「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を数量限定で発売します。「ココナッツサブレ プリン味」と「ココナッツサブレ」の定番商品 (5種類×2個、1個16枚入り) に、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」を組み合わせました。ポーチは、「ポムポムプリン」のチャームポイントである“おしり”が飛び出したかわいらしいデザインで、このコラボでしか手に入らない限定アイテムです。

■商品概要

「ココナッツサブレ プリン味」

ココナッツサブレ プリン味

・「ポムポムプリン」の大好物である“プリン”をイメージし、カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込んだ、ふんわりとした甘さとコクのある味わい

・こだわりの製法と配合による“サクサクッ、あきないおいしさ”

・持ち運びしやすく、シェアしやすい、いつでもサクサクした食感が楽しめる小分け包装

・特別に描き下ろした「ポムポムプリンとお友だち」をあしらった期間限定のパッケージ

・「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー (全10種類) を小分け包装のパッケージで展開 (ランダムに封入しているので、デザインは選べません)

・内容量：16枚 (4枚×4袋)

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2026年3月2日(月)

・発売地区：全国

ココナッツサブレ プリン味 小分け包装 パッケージデザイン(全10種類)

「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」(数量限定)

「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ プリン味」(5種類×2個、1個16枚入り) と、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」(1個) のセットです。

ココナッツサブレ 5種類ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ(サイズ：約 幅115×高さ155×奥行50mm)

予約開始日時

2026年3月4日(水) 12:00

※予定数量に達した時点で販売を終了します。

※商品の発送は3月末頃を予定しています。

※お一人様3点まで購入いただけます。

販売価格：3,300円 (税込)

販売ページ

[URL] https://store.nissin.com/pages/2603sablepurin

■「ココナッツサブレ×ポムポムプリン周年コラボキャンペーン」について

「ポムポムプリン」とコラボしたオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンを、2026年3月2日(月)から実施します。応募方法などの詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

[URL] https://www.coconut-sable.jp/sablepurin/

■「ポムポムプリン」について

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663746

のんびり屋さんでマイペースなゴールデンレトリバーの男のコ。こげ茶色のベレー帽がトレードマーク。くつ集めが趣味で、片っぽずつこっそり隠している、ちょっぴりいたずらっこな一面も。好きな食べ物はミルク、ふにゃふにゃしたもの、ママが作ったプリン。将来の夢はもっともっとおっきくなることです。

[URL] https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/