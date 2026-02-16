GSXは日本取引所グループ(JPX)スタートアップ急成長100指数構成銘柄に選定されました

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、「GSX」）は、2026年2月13日付で日本取引所グループ（JPX）より公表されましたとおり、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される指数「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されました。GSXは、本指数の構成銘柄に選定された一社として、投資家の皆様のご期待に添えられるよう尽力して参ります。

■ JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）について

JPXスタートアップ急成長100指数は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数です。東証グロース市場に上場する銘柄及び東証グロース市場からの市場変更後一定期間の銘柄を対象に、(1)売上高成長率と(2)時価総額成長率というスタートアップ企業の成長性を測定する二つの指標を用いて銘柄が選定されます。なお、GSXは、2021年12月20日に東証マザーズ（現 東証グロース市場）に新規上場以降、前期比の売上高成長率は25％以上を維持しております。

-概要

名称：JPXスタートアップ急成長100指数

コンセプト：日本を代表する高成長スタートアップ企業で構成される指数

構成銘柄数：100銘柄

-日本取引所グループ│JPXスタートアップ急成長100指数

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

-構成銘柄一覧（2026年2月13日時点）

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/t13vrt000000k7dt-att/mei2_42_SU100.pdf

（＃32にGSXが記載されています）

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年12月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/