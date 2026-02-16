「ごろグラ」 の魅力をもっと知ってほしい！具材が際立つパッケージに刷新！「ごろグラ」 シリーズ5品を2026年3月2日（月）にリニューアル発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ごろグラ」シリーズ5品を3月2日(月)に全国でリニューアル発売します。

「ごろグラ」シリーズは、2014年の発売以来、品質の高さや選べるバリエーションの豊富さ、こだわりの具材が支持され、多くのお客さまからご愛顧いただいています。

弊社では、普段からグラノーラを食べている方や、今後食べてみたいと考えている方を対象に、グラノーラに関する調査*1を実施しました。その結果、具材の種類や量、大きさといった「ごろグラ」の特長が、多くの方から高く評価されていることがわかりました。

そこで今回、「ごろグラ」の魅力をより多くの方々に知っていただくため、具材の種類や“ごろっと感”が一目でわかるパッケージデザインへとリニューアルします。さらに、「ごろグラ チョコナッツ」は、カシューナッツを30%増量*2し、食べ応えをアップしました。

具材の“ごろっと感”が楽しい「ごろグラ」で、毎日ご機嫌な朝を迎えてください。

■商品特長

ごろグラ チョコナッツ (リニューアル発売)

ごろグラ チョコナッツ

・こだわりのカカオを使ったコク深いチョコ味で、具材のおいしさが引き立つザクザク食感のシリアル生地

・アーモンド、カシューナッツ、くるみがたっぷり

・カシューナッツを30%増量

・ザクザクとした食感とナッツの風味を楽しめる“ザクザクナッツクランチ”入り

・たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入り

・内容量：280g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

ごろグラ 贅沢果実(パッケージ変更)

ごろグラ 贅沢果実

・2種のメープルシロップを使った芳醇な味わいで、具材のおいしさが引き立つザクザク食感のシリアル生地

・大きめスライスいちご、パイナップル、ブルーベリーボール、マンゴー、粒いちごがたっぷり

・たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入り

・内容量：280g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

ごろグラ きなこ大豆(パッケージ変更)

ごろグラ きなこ大豆

・こんがり香る黒蜜仕立てのコク深い味わいで、具材のおいしさが引き立つザクザク食感のシリアル生地

・黒大豆、青大豆、黄大豆がたっぷり

・ザクザクとした食感ときなこの風味を楽しめる“ザクザクきなこクランチ”入り

・たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入り

・内容量：320g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

ごろグラ いちごづくし(パッケージ変更)

ごろグラ いちごづくし

・香り豊かな完熟いちご仕立ての甘酸っぱい味わいで、具材のおいしさが引き立つザクザク食感のシリアル生地

・大きめスライスいちご、粒いちごがたっぷり

・ザクザクとした食感といちごの風味を楽しめる“ザクザクいちごクランチ”入り

・たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入り

・内容量：320g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

ごろグラ さつまいもづくし(パッケージ変更)

ごろグラ さつまいもづくし

・薫りの良いバターで仕立てたさつまいも味で、具材のおいしさが引き立つザクザク食感のシリアル生地

・さつまいもチップ、紫いもチップ、焼きいもクッキー、さつまいもボール入り

・たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入り

・内容量：280g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

*1 WEB調査 グラノーラユーザー+喫食意向有りノンユーザーn=558、「とても魅力的に感じる」+「やや魅力的に感じる」の回答合計 / 弊社調べ。

*2 弊社従来品「ごろグラ チョコナッツ」と1食 (40g) 当たりで比較。配合量は理論上の数値に基づく。