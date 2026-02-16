「AIが1分で作った綺麗な企画書」は使えない？ 特許取得の“並行思考AI”で圧倒的な説得力を生み出す事業開発ツール『triven Sketch』正式版リリース

株式会社アドリブワークス

株式会社アドリブワークス（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：山岡 健人）は、2026年2月17日、新規事業開発者および起業家向けに、独自の特許技術（特許第7751900号）を用いた事業開発AIツール『triven Sketch（トリブン・スケッチ）』の正式版をリリースいたします。

サービスサイトを見る :https://adlibworks.co.jp/lp/triven-sketch

■ AIが1分で作った資料は使えない？

一般的なチャット型AIやスライド生成ツールは、"一本道な思考"になりがち。例えば「顧客をtoBからtoCに変えてみたら？」、「マネタイズ方法を買い切りからサブスクに変えてみたら？」と発想の途中で枝分かれする可能性を、個別に追いかけるのは不得意でした。また、結果が一瞬で出力されるがゆえの"納得感の欠如"という問題もあり、AIが生成した資料は綺麗だけど自分で語れない、という課題がありました。

私たちはこのような課題を解決するため、思考を複数パターンに分岐・横展開できる「並行思考機能」を開発。個人向けの「Freeプラン」「Standardプラン」に加え、企業ごとのテンプレートをカスタマイズできる法人向けの「Enterpriseプラン」の提供を開始します。

■ triven Sketchの3つのコアバリュー（特許技術）

triven Sketch唯一の並行思考機能1. ここで分岐したい！を実現する「並行思考機能」

一般的な対話型AIは、1つのチャットで1つの結論しか導けません。しかし実際の事業構想では「顧客をtoCに変えたら？」「マネタイズをサブスクにしたら？」など、常に分岐が発生するもの。triven Sketchは、湧き起こるアイデアの「枝分かれ」を同じ画面上で同時にシミュレーションし、比較検討できる唯一のツールです。

すぐに使い始めることが可能です。2. 実務の即戦力となる厳選の「テンプレート機能」

ゼロからAIに指示を出す必要はありません。事業開発の最適解と呼べるプロ監修のステップ（テンプレート）が初めから組み込まれているので、チーム内でのAI活用レベルや知識の差をすぐに埋めることができます。また企業向けには、自社の商材や経営資源などの「前提条件」を組み込んだ、専用テンプレートのカスタマイズも可能です。

自動で美麗なスライドを作成可能3. 説得力を持って役員会議へ「プレゼンスライド自動作成」

自分の言葉で練り上げたビジネスプランを、ワンクリックで美しくフォーマットされたプレゼン資料に変換します。市場規模（TAM/SAM/SOM）、ビジネスモデルキャンバス、Growth戦略など、説得に必要なスライドが網羅された状態で出力されます。

■ ユーザー別の提供価値

■ 独自の特許技術（特許第7751900号）

【法人・新規事業開発チーム向け】- 社内稟議の「壁」を突破：比較検討のプロセスが可視化されるため、上層部への説明根拠が強固になります。- 属人化の排除と資産化：チーム内の誰もが一定水準以上の事業計画を立案でき、検討プロセス自体が「企業のアイデア資産」として蓄積されます。【個人・起業志望者向け】- 頭の中の「モヤモヤ」をビジネスへ：「やりたいこと」の情熱を損なうことなく、専門知識（フレームワーク等）をAIが補完し、勝てるビジネスモデルへと翻訳・可視化します。

triven Sketchが提供する中核機能：「AIによるアイデアの深掘り」「内容の自動整理と同期」「企画書の自動作成」などは、当社（株式会社アドリブワークス）が特許を取得した独自技術です。

特許技術を侵害する可能性のある他社製AIツールの使用は、法的なリスクを伴う可能性があります。事業の根幹となるアイデアの創出には、安心・安全なtriven Sketchを、ぜひご活用ください。

■ "綺麗な資料"で誤魔化さない、ゼロイチを重視した設計

triven Sketchは、資料を「作らせる」ツールではありません。ユーザーの思考をAIと広げ、比較検討しながら「圧倒的な納得感」のあるビジネスを自分の手で生み出すためのAIです。

■ 料金プランについて

■ コンセプトムービー

比較表- Freeプラン（\0 / 月）：まずは試してみたい個人・少人数チーム向け。（※利用回数に制限あり）- Standardプラン（\3,980 / 月）：毎月100万クレジットが付与され、複数AIモデルの選択やAIとの壁打ち、並行思考機能、スライド出力が可能です。- Enterpriseプラン（要問い合わせ）： 本格的な事業開発部門を持つ法人向け。Standardプランの全機能に加え、自社専用カスタムテンプレートの開発、専任スタッフによる導入支援サポートを提供します。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0AjTonluqVk ]

サービスサイトを見る :https://adlibworks.co.jp/lp/triven-sketch株式会社アドリブワークス

「事業をつくること」を「誰でもできること」にする。



代表者 ：代表取締役 山岡健人

本社 ：兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目5-10 norosi.kobe

設立日 ：2018年3月12日

URL. ：https://adlibworks.co.jp/



【お問合せ先】

https://adlibworks.co.jp/contact 担当：栗山