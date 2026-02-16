【ルイ・ヴィトン】モノグラム・パターンでモダンにアップデートしたメンズスニーカーの新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・コレクションより、デニムにさりげなくモノグラム・パターンをあしらった「LV ティルテッド スニーカー」と、モノグラム・パターンをプリントしたキャンバスを使用し、今シーズンらしくアップデートした「LV トレイナー スニーカー」の新作を発売いたしました。

デニムにさりげなくモノグラム・パターンをあしらった「LV ティルテッド スニーカー」。メゾンを象徴するヌメ革のトリミングが、2000年代初頭のスニーカーから着想を得たデザインを引き立てます。シュータンとアウトソールを彩る傾斜したLV イニシャル シグネチャーにちなんで名付けられた1足で、アウトソールの前面に配したダミエ・パターンが特徴です。

製品名：LV ティルテッド スニーカー

価格：227,700円

素材：モノグラム・デニム

モノグラム・パターンをプリントしたキャンバスを使用し、今シーズンらしくアップデートされた「LV トレイナー スニーカー」。2026春夏メンズ・ファッションショーのカラフルなレザーグッズと美しく調和する1足です。レザーグッズ・コレクションを彷彿させる印象的なキーベルといった、モノグラム・キャンバスのトリミングがデザインを引き立てます。モノグラム・フラワーをあしらったツートーンのラバーアウトソールで仕上げました。

製品名：LV トレイナー スニーカー

価格：256,300円

素材：モノグラム・パターンをプリントしたキャンバス

*税込価格表記

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。