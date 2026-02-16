「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool」オフィシャルビールパートナー契約を締結

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）とWorld Baseball Classic, Inc.は、3月5日から10日にかけて東京で開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool presented by dip」におけるオフィシャルビールパートナー契約を締結しました。今回の締結に伴い『アサヒスーパードライ』が日本国内のオフィシャルビールとなります。

アサヒビールは、2006年、2009年、2013年、2017年に開催されたWORLD BASEBALL CLASSIC(TM)（以下、「WBC」）においても、「WBC日本代表チーム」のオフィシャルチームスポンサーを務めました。

今回のオフィシャルビールパートナー契約を通じて、本大会を盛り上げるとともに、「スーパードライ」の飲用喚起を図り“期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造”を目指します。

参考：『アサヒスーパードライ』ブランドサイト

URL：https://www.asahibeer.co.jp/superdry/

参考：「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」オフィシャルサイト

URL：https://www.2026wbc.jp/