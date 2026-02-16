【業界初※】「IoTクラウドサービス×LINEミニアプリ」を活用した新サービス「VALUE Cube」を提供開始

飛天ジャパン株式会社

飛天ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：李 戦海、以下、飛天ジャパン）は、業界初※となる「IoTデバイス」と「LINEミニアプリ」を統合した、無人・省人ビジネス向けIoT×SNS融合型クラウドサービス「VALUE Cube（バリューキューブ）」（商標出願中）を、2026年2月10日（火）より提供開始いたします。

本サービスは、セルフサービス業界において数万台の導入実績を誇る当社のIoTシステムを基盤に、LINEミニアプリを活用したマーケティング機能を新たに拡張したものです。

これにより、無人・省人ビジネスの長年の課題であった「集金するまで売上が見えない」「顧客の囲い込みができない」という問題を解決し、リアルタイムな売上可視化と顧客接点の強化を同時に実現します。

商標出願中

■VALUE Cubeについて

「VALUE Cube」は、

・現金POS機能

・各種キャッシュレス決済対応

・リアルタイム売上管理が可能なSaaS

・閑散期の売上を底上げする、クーポン・キャンペーン配信機能（LINEミニアプリ）

これらを一体化したIoTソリューションです。

ゲームセンター、コインランドリー、自動販売機器など、現金管理・売上把握・顧客囲い込みに課題を抱える無人・省人型ビジネスのDX推進を支援します。

・製品ページ

https://ftsafe.co.jp/value-cube/

■ 開発背景

近年、無人・省人型ビジネスの拡大に伴い、以下のような課題が顕在化しています。

・売上状況をリアルタイムに把握できない

・現金の集金タイミングが分からず、運営効率が低下

・既存顧客の囲い込みが難しい

・継続的な新規顧客獲得が困難

飛天ジャパンは、これらの課題の本質を「決済データ」「購買データ」「顧客データ」が分断されている点にあると捉え、これらを一元化する IoT×SNS融合型クラウドサービスとして「VALUE Cube」を開発しました。

■ VALUE Cubeの主な特長

1．セルフサービス機器向け現金POS機能・キャッシュレス対応

多様なキャッシュレス決済に対応し、無人環境でもスムーズな支払いを実現。

POS機能により取引データを自動で蓄積します。

2．SaaSサービス：リアルタイム売上レポート

売上データをクラウド上でリアルタイムに可視化し、管理画面からいつでも確認可能です。

3．マーケティング機能：クーポン配信による売上向上

時間帯・曜日に応じたクーポン配信により、稼働率の低い時間帯の売上底上げに貢献します。

4．SNS連携：LINEミニアプリによる顧客囲い込み

新たなアプリのインストール操作が一切不要な「LINEミニアプリ」を採用。 来店したその場で瞬時

に会員証機能や決済画面を呼び出せるため、お客様にストレスを与えません。

他店舗や他サービスとのコラボ施策など、LINEのネットワークを活かした横断的な集客アプローチも可能です。

■ 導入メリット（事業者視点）

・売上・稼働状況のリアルタイム把握による運営効率向上

・現金管理負担の軽減

・データに基づく販促施策の実施

・リピーター創出と新規顧客獲得の両立

■ 想定導入業界・ターゲット

・ゲームセンター

・コインランドリー

・自動販売機器

・その他、無人・省人型設備ビジネス

■ 代表者コメント

「VALUE Cube」は、無人・省人ビジネスにおける『集金するまでに見えない売上』『顧客とつながれない』という課題を解決するために開発しました。

単なる決済端末ではなく、事業の成長を支えるデータと顧客接点を提供するプラットフォームとして、多くの事業者さまにご活用いただきたいと考えています。

■ 今後の展開

今後は、業界別テンプレートの拡充や外部システムとの連携強化を進め、さらにコード決済以外、クレジットカード決済などの決済方法も追加して、無人・省人ビジネス向けIoTプラットフォームとしての機能拡張を予定しています。

■ 提供スケジュール

製品名 ：VALUE Cube

カテゴリ ：IoT機器

発表日 ：2026年2月16日

第一弾 ：小売業顧客専用バージョン

提供開始日：2026年2月中旬

第二弾 ：一般顧客向け汎用バージョン

販売開始日：2026年7月1日（予定）

価格 ：オープン価格

■ 飛天ジャパン株式会社について

飛天ジャパン株式会社は、独立系セキュリティプロバイダーとして、

セキュリティソリューション、決済端末、AI／IoT製品の企画・開発を行う専門企業です。

「低価格・シンプル・高セキュリティ」をコンセプトに、日本国内で官公庁・大手企業を含む1,000社以上への導入実績があります。

公式WEBサイトhttps://ftsafe.co.jp/

※ 業界初：セルフサービス業界において「IoTデバイスとLINEミニアプリを連携した運営DXシステム」として（2026年2月 自社調べ）