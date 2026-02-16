【業界初※】「IoTクラウドサービス×LINEミニアプリ」を活用した新サービス「VALUE Cube」を提供開始
飛天ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：李 戦海、以下、飛天ジャパン）は、業界初※となる「IoTデバイス」と「LINEミニアプリ」を統合した、無人・省人ビジネス向けIoT×SNS融合型クラウドサービス「VALUE Cube（バリューキューブ）」（商標出願中）を、2026年2月10日（火）より提供開始いたします。
本サービスは、セルフサービス業界において数万台の導入実績を誇る当社のIoTシステムを基盤に、LINEミニアプリを活用したマーケティング機能を新たに拡張したものです。
これにより、無人・省人ビジネスの長年の課題であった「集金するまで売上が見えない」「顧客の囲い込みができない」という問題を解決し、リアルタイムな売上可視化と顧客接点の強化を同時に実現します。
■VALUE Cubeについて
「VALUE Cube」は、
・現金POS機能
・各種キャッシュレス決済対応
・リアルタイム売上管理が可能なSaaS
・閑散期の売上を底上げする、クーポン・キャンペーン配信機能（LINEミニアプリ）
これらを一体化したIoTソリューションです。
ゲームセンター、コインランドリー、自動販売機器など、現金管理・売上把握・顧客囲い込みに課題を抱える無人・省人型ビジネスのDX推進を支援します。
・製品ページ
https://ftsafe.co.jp/value-cube/
■ 開発背景
近年、無人・省人型ビジネスの拡大に伴い、以下のような課題が顕在化しています。
・売上状況をリアルタイムに把握できない
・現金の集金タイミングが分からず、運営効率が低下
・既存顧客の囲い込みが難しい
・継続的な新規顧客獲得が困難
飛天ジャパンは、これらの課題の本質を「決済データ」「購買データ」「顧客データ」が分断されている点にあると捉え、これらを一元化する IoT×SNS融合型クラウドサービスとして「VALUE Cube」を開発しました。
■ VALUE Cubeの主な特長
1．セルフサービス機器向け現金POS機能・キャッシュレス対応
多様なキャッシュレス決済に対応し、無人環境でもスムーズな支払いを実現。
POS機能により取引データを自動で蓄積します。
2．SaaSサービス：リアルタイム売上レポート
売上データをクラウド上でリアルタイムに可視化し、管理画面からいつでも確認可能です。
3．マーケティング機能：クーポン配信による売上向上
時間帯・曜日に応じたクーポン配信により、稼働率の低い時間帯の売上底上げに貢献します。
4．SNS連携：LINEミニアプリによる顧客囲い込み
新たなアプリのインストール操作が一切不要な「LINEミニアプリ」を採用。 来店したその場で瞬時
に会員証機能や決済画面を呼び出せるため、お客様にストレスを与えません。
他店舗や他サービスとのコラボ施策など、LINEのネットワークを活かした横断的な集客アプローチも可能です。
■ 導入メリット（事業者視点）
・売上・稼働状況のリアルタイム把握による運営効率向上
・現金管理負担の軽減
・データに基づく販促施策の実施
・リピーター創出と新規顧客獲得の両立
■ 想定導入業界・ターゲット
・ゲームセンター
・コインランドリー
・自動販売機器
・その他、無人・省人型設備ビジネス
■ 代表者コメント
「VALUE Cube」は、無人・省人ビジネスにおける『集金するまでに見えない売上』『顧客とつながれない』という課題を解決するために開発しました。
単なる決済端末ではなく、事業の成長を支えるデータと顧客接点を提供するプラットフォームとして、多くの事業者さまにご活用いただきたいと考えています。
■ 今後の展開
今後は、業界別テンプレートの拡充や外部システムとの連携強化を進め、さらにコード決済以外、クレジットカード決済などの決済方法も追加して、無人・省人ビジネス向けIoTプラットフォームとしての機能拡張を予定しています。
■ 提供スケジュール
製品名 ：VALUE Cube
カテゴリ ：IoT機器
発表日 ：2026年2月16日
第一弾 ：小売業顧客専用バージョン
提供開始日：2026年2月中旬
第二弾 ：一般顧客向け汎用バージョン
販売開始日：2026年7月1日（予定）
価格 ：オープン価格
■ 飛天ジャパン株式会社について
飛天ジャパン株式会社は、独立系セキュリティプロバイダーとして、
セキュリティソリューション、決済端末、AI／IoT製品の企画・開発を行う専門企業です。
「低価格・シンプル・高セキュリティ」をコンセプトに、日本国内で官公庁・大手企業を含む1,000社以上への導入実績があります。
公式WEBサイトhttps://ftsafe.co.jp/
※ 業界初：セルフサービス業界において「IoTデバイスとLINEミニアプリを連携した運営DXシステム」として（2026年2月 自社調べ）