【数量限定】PLACOLE＆DRESSYが贈る、オリジナルフィナンシェがECサイトで登場！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、運営するECサイト「DRESSY ONLINE」にてホワイトデー限定オリジナルフィナンシェの販売を開始いたします。

言葉では伝えきれない「ありがとう」を。想いをそっと包み込む、上質な贈りもの。

3月14日(土)は「ホワイトデー」大切な人から受け取った想いに、“ありがとう”を込めて贈る特別な一日。フランスで“豊かさ”を意味するフィナンシェ。実りや幸せを重ねる象徴とされるこの焼き菓子に、感謝の気持ちを込めて。大切な恋人やパートナーへ、ご友人や職場の方へ、そして、日々を支えてくれるご家族へ。誕生日や記念日、お礼の品としてもおすすめの一品です。特別な贈り物に、ぜひご利用ください。

とろける幸せはちみつフィナンシェ（6個入り） \2,939(税込)

一口かじれば、口の中にふわっと広がる優しい甘さ。厳選されたはちみつを贅沢に使い、しっとりと焼き上げたフィナンシェは、まるで幸せがとろけるような味わい。外は香ばしく、中はとろけるようなしっとり感。日常のご褒美に、大切な人への贈り物に、心までほぐれる魔法のひとときをお届けします。

今月のカバーモデル

販売サイト :https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/gift/DC-SW-F01

■2月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 田鍋梨々花

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202602-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



