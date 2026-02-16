【Yahoo!天気・災害】LINEミニアプリに新登場

LINEヤフー株式会社

「Yahoo!天気・災害」LINEミニアプリ：https://miniapp.line.me/yjweather/home

「Yahoo!天気・災害」LINE公式アカウント：https://lin.ee/tl43SYF

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、「LINE」内で利用できる「Yahoo!天気・災害」のLINEミニアプリ（以下、本LINEミニアプリ）を本日提供開始しました。ユーザーはいつも使っている「LINE」の中で手軽に天気情報を確認できます。本LINEミニアプリは、「LINE」のホームタブ、またはウォレットタブ内から「Yahoo!天気・災害」のLINEミニアプリを検索し、アクセスすることで利用できます。なお、LINEヤフーとして提供するLINEミニアプリとしては初めて天気情報を提供します。

また、同時に「Yahoo!天気・災害」のLINE公式アカウントも提供を開始しました。友だち追加することで、本LINEミニアプリにアクセスしやすくなるほか、天気情報に関するメッセージを受け取れます。

本LINEミニアプリにより、毎日1,000万人以上がアクセスする（※1）「Yahoo!天気」アプリをはじめとした「Yahoo!天気・災害」が提供する天気情報を、毎日使う「LINE」でも手軽に確認できるようになります。本LINEミニアプリでは、今日・明日の1時間ごとの天気や週間天気予報、雨雲レーダー、警報や注意報などの情報へアクセスできます。これにより、ユーザーの日常に欠かせない今いる地点や行き先の天気の確認から、さまざまな指数情報、地震など突然の災害の発生時まで、情報取得体験がさらに身近になります。

現在地のほか、任意地点を最大5か所登録でき、その地点の天気予報、警報・注意報などの情報を、本LINEミニアプリを立ち上げてすぐ確認できるようになります。

今後は「LINE」のトークルームへの情報共有や、LINE公式アカウントとの連携がさらにしやすくなるアップデートも予定しています。

※1 参考：毎日の利用者1000万人以上 ユーザーの日常を支える「Yahoo!天気」アプリの使いやすさはどう磨かれているのか

（https://news.yahoo.co.jp/newshack/inside/yahooweatherapp_20251222.html）

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォームです。ユーザーは、アプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で利用することができ、現在までのサービスリリース数は30,000件、月間利用者数は2,048万人を超えています（※2）。

詳細は以下URLから確認できます。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

※2 2025年12月末時点

■本LINEミニアプリの主な機能

- 今日・明日の天気- 1時間ごとの天気- 週間天気- 警報・注意報- 雨雲レーダー- 指数情報- 花粉情報 など

LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げ、「Yahoo!天気・災害」を通じて今後もユーザーの生活に寄り添い、安全で快適な暮らしに貢献するサービスの提供を目指していきます。

