adidas Exclusive Model “TOKYO”がJOURNAL STANDARDより3月中旬にリリース

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード」（以下JS）よりadidas Exclusive Model “TOKYO” がリリースされます。

JOURNAL STANDARDのエクスクルーシブモデルが、今シーズンも登場。

70年代のランニングシューズを彷彿とさせる、細身で薄底のクラシックモデル「TOKYO」をベースに、JOURNAL STANDARDだけの特別仕様へとアップデートしました。

ベースカラーは、これまでの別注モデルから継続して採用してきたグレーを基調に構成。

エクスクルーシブモデルのシグネチャーとも言えるこのニュアンスグレーに、スリーストライプスには深みのあるバーガンディーカラーを選定することで、落ち着きと奥行きを感じさせるコントラストを演出しました。

ソフトなスエードアッパーが生み出すヴィンテージライクな表情と、スリムなロープロファイルのシルエットが相まって、どこか懐かしくも今のスタイルに自然と溶け込む一足に仕上がっています。

レトロなムードを自分らしく取り入れられる、今シーズンのマストハブな一足です。

クラシックな空気感と都会的な洗練をあわせ持つ、特別な「TOKYO」をぜひ体感してください。

オンラインストア先行予約

URL:https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/26093610005310

【ITEM INFO】

adidas originals / アディダス Exclusive TOKYO トーキョー

Price：\14,300-(intax)

Size：25.5～30cm

Color：グレー

【展開店舗】

発売日：3月中旬予定

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS

電話番号：03-6418-7961

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/