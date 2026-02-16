【愛知県西尾市ふるさと納税】2月6日は抹茶の日！西尾の抹茶PRキャンペーン開催中！

西尾市役所プレゼントキャンペーンPR画像1

愛知県西尾市（市長：中村健、以下「西尾市」）は、ふるさと納税公式インスタグラムとXで「2月6日は抹茶の日！西尾の抹茶PRキャンペーン」を開催しています。地域ブランドである「西尾の抹茶」に関するプレゼントが当たるチャンス！フォロー＆いいねと応募だけで、誰でも気軽にご参加いただけます。

■SNSを通じて西尾市ふるさと納税や地域の魅力を発信

西尾市は、2024年10月29日、ふるさと納税のさらなる発展を図るため、全国から注目される「とがった」取り組みとして「西尾市版ふるさと納税3.0」と銘打ち、新たな戦略的な取り組みを計画しました。その取り組みの一つとして、インスタグラムで西尾市ふるさと納税公式アカウントを開設し、「とがった」キャラクター、ふるさと納税応援アンバサダー「まーちょ」、「うなーちょ」を使い、西尾市ふるさと納税の返礼品をPRしてきました。「まーちょ」、「うなーちょ」のちょいキモな見た目やキャラクター性が反響を呼び、インスタグラム公式アカウントは、開設からわずか３か月で１万フォロワーを達成し、その後、新たにプリプリプリティな「えびーちょ」が誕生するなど、西尾市ふるさと納税を広くPRするツールへと成長しました。

2月6日は「抹茶の日」 。西尾茶創業120年を記念して、平成4年に西尾市茶業振興協議会が制定しました。茶道の道具に、釜を掛けて湯を沸かす風炉というものがあります。現在の作法では夏季の5月から10月まで使用されていますが、元々の茶の湯の作法は風炉から起こったもので、今でも最高の形式でお点前をする場合には風炉が使用されます。このようなことから風炉・ふろ・に語呂をあわせ、2月6日を抹茶の日としました。

この度インスタグラムとXでは抹茶の日を記念して、「2月6日は抹茶の日！西尾の抹茶PRキャンペーン」と題し、地域ブランドである「西尾の抹茶(https://nishiokanko.com/list/special/matcha/)」に関連するプレゼントが当たるキャンペーンを開催しています。

西尾の抹茶の製造事業者に協力いただき、第１弾、第２弾の２回にかけて、合計６名様に当たるプレゼントをご用意しました。

今後も西尾市では、SNSを通じて、ふるさと納税や地域の魅力を発信し、全国の皆さまとつながるきっかけを広げていきます。

ぜひこの機会に、西尾市の”おいしい”を感じてください。

■2月6日は抹茶の日！西尾の抹茶PRキャンペーン概要

下記事業者様からプレゼントをご提供いただき、キャンペーンを開催中です。

ぜひ、ご確認ください！

●応募期間

第一弾 令和8年2月6日(金)17時から2月20日(金)8時30分まで

第二弾 令和8年2月27日(金)17時から3月13日(金)8時30分まで

●応募方法

Instagram

１.西尾市ふるさと納税公式アカウント「＠nishio_furusato(https://www.instagram.com/nishio_furusato/)]をフォロー

２.キャンペーン投稿に「いいね！」をする

３.ハイライト投稿の「西尾の抹茶CP」に記載のリンクから応募

または

Ｘ

１.西尾市ふるさと納税公式アカウント「＠nishio_furusato(https://x.com/nishio_furusato)]をフォロー

２.キャンペーン投稿を「リポスト」する

３.キャンペーン投稿の本文に記載のリンクから応募

●当選者の発表

プレゼントの発送をもって当選の発表とさせていただきます。

●プレゼント内容

第一弾 「葵の生落雁セット ※冬季限定(11月～3月)・A180-15(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/23213/6329392?utm_source=aichiken_nishioshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_23213)」 提供：株式会社葵製茶

第二弾 「松鶴園の抹茶モンブラン極み呈茶券・S086-11(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/23213/6503859?utm_source=aichiken_nishioshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_23213)」 提供：株式会社松鶴園

●応募条件、注意事項

・InstagramまたはXアカウントをお持ちであること。

・「西尾市ふるさと納税【公式】Instagram（@nishio_furusato）」または「西尾市ふるさと納税【公式】X（@nishio_furusato）」をフォローし、応募期間中にキャンペーン対象の投稿にインスタグラムは「いいね」、Xは「リポスト」をしていること。ハイライトに記載のURL（電子申請・届出システム）より、必要事項を入力していること。

・非公開アカウントは抽選対象外とさせていただきます。

・当選された場合、商品お届け先が国内であること。

・当選された場合、ご当選者様のご意向で、賞品受取りを辞退することも可能です。

・賞品の返品・交換は受けいたしかねます。予めご了承ください。

・本キャンペーンに関わるインターネット接続料、パケット通信料などの諸経費は、応募される方のご負担となります。

・本キャンペーンは「西尾市ふるさと納税【公式】 ( @nishio_furusato )」が開催しており、Facebook、Instagram、Xとは関係ございません。

・本キャンペーンは、予告無く内容等が変更・中止することがありますのでご了承ください。

・賞品画像はイメージです。梱包方法等、写真とは異なる場合がございますのでご了承ください。

■西尾市のふるさと納税について

西尾市では、“もっとワクワクするまち にしお”を目指す都市像と定め、市民の皆さんと協働してまちづくりをすすめています。そんな西尾市のまちづくりをより多くの皆様に応援していただく方法の1つとして「西尾市ふるさと応援寄附金」の利用を全国の皆様にお願いしています。

令和７年１０月時点で、三河一色産うなぎ、西尾の抹茶、むきえびや海苔などの海産物、みりんなどの醸造品など８５０品目以上の返礼品を取り揃えています。

令和６年度は、111,907件、20億8,138万5,648円のご寄附をいただきました。

皆様のご支援をよろしくお願いします。

寄附金の使い道は以下のとおりです。

1.公共交通対策に関する事業

2.福祉に関する事業

3.防災に関する事業

4.観光に関する事業

5.子育て・教育に関する事業

6.環境（自然環境・カーボンニュートラル等）に関する事業

7.西尾城跡整備に関する事業

8.スポーツ振興に関する事業

9.西尾市民病院に関する事業

10.歴史文化の振興に関する事業

11.佐久島振興に関する事業

12.その他市長が推進する事業

西尾市へのふるさと納税は、西尾市ふるさと納税特設サイトでご案内しています。

西尾市ふるさと納税は、こちらからどうぞ。 :https://nishio-furusato.jp/西尾市ふるさと納税特設サイトへリンクします。