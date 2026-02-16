「てんまるクリップ・EdLog 採点支援システム」提供開始10か月で、ダウンロード校数が全国1,000校を突破

株式会社ＥｄＬｏｇ

株式会社文溪堂（本社：岐阜県羽島市、代表取締役：水谷 泰三、以下「文溪堂」）と株式会社EdLog（本社：東京都港区、代表取締役：中川 哲、以下「EdLog」）は、業務提携により提供しているデジタル採点ツール「てんまるクリップ・EdLog 採点支援システム」のダウンロード校数が、2025年４月の提供開始から10か月で全国1,000校を突破したことをお知らせします。

https://www.bunkei.co.jp/company/20260202notice.html

また、文溪堂は、2026年４月より得点集計ソフト「てんまる」の機能を拡張し、本システムで集計された採点結果データを活用して、保護者面談や個別支援の場面で利用できる「まなびレポート」を提供します。

今後も文溪堂とEdLogは連携して、教育現場の校務負担の軽減を支援し、子どもたちのより良い学びの実現に貢献してまいります。

■ てんまるクリップ・EdLog 採点支援システムについて

本システムは、児童のテスト（紙）をスキャンして採点できるデジタル採点ツールです。解答を設問ごとに一覧で確認でき、採点や集計の業務を効率的に行えます。採点結果は自動でデータ化されるため、採点から返却までの流れがスムーズになります。

先生方の採点業務が軽減され、児童の指導に充てる時間の確保に役立っています。

■ 特長

・ 文溪堂のテスト教材の事前設定が不要

・ 串刺し採点で正誤判定、得点集計の効率化

・ 得点集計ソフト「てんまる」との連携でデータ入力の業務負担を軽減

・ 「てんまる」に連携後、連携データを活用し、児童の個別最適な学習を支援

・ 採点済み解答用紙をクラウド経由でGIGAスクール端末に返却可能

■ まなびレポートとの連携（2026年度より提供）

文溪堂は2026年度より、保護者面談や個別支援の場面で活用できる「まなびレポート」を提供します（得点集計ソフト「てんまる」から出力可能）。

学習面では、本システムで集計した設問ごとの採点データを活用し、一部教科において領域ごとのレーダーチャートを掲載することで、児童一人ひとりの得意分野・苦手分野を視覚的に把握できるようにします。

学習面と生活面の情報をあわせて整理することで、児童の学校生活全体を多面的に捉え、指導や支援、保護者との対話にご活用いただけます。

■ 申込方法と対象

申込方法： https://tm.bunkei.co.jp/tenmaru-clip/

申込対象： 文溪堂のテスト教材をご採用いただいた小学校の先生

■ 株式会社文溪堂について（会社概要）

会社名：株式会社文溪堂

所在地：〒501-6297 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目1番地

代表者：水谷 泰三

設立：1900年（明治33年）

URL： https://www.bunkei.co.jp/

事業内容：図書教材、教材教具等の開発と販売

■ 株式会社EdLogについて（会社概要）

会社名：株式会社EdLog

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング12階（BBSystem内）

代表者：中川 哲

設立：2017年（平成29年）

URL： https://www.edlog.co.jp/

事業内容：ソフトウェア開発、IT導入コンサルティング、業務改善コンサルティング

■ 本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせ：文溪堂 お問い合わせフォーム（上記URL内）をご利用ください。