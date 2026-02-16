こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「プライムグレーヌ横浜桐畑」が竣工しました！
京急グループ初の学生賃貸マンション
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）と三井ホーム株式会社（本社：東京都江東区，代表取締役社長：野島 秀敏，以下 三井ホーム）は，学生賃貸マンション「プライムグレーヌ横浜桐畑」（以下 本物件）が2026年２月５日（木）に竣工したことをお知らせいたします。
本物件は，京急グループ初の学生賃貸マンションで，京急グループの住宅ブランド「プライム」の新シリーズとして展開するものです。沿線に，住むまちに「愛着・地縁」を持ち，学んでほしいという思いを込め，シリーズ名称を「プライムグレーヌ」といたしました。
また，三井ホームが展開する木造マンションブランド「MOCXION」を採用しており，建物の一次エネルギー消費量を20%以上削減し，経済産業省が定める「ZEH-M Oriented（ゼッチマンション オリエンテッド）」の認証を取得した環境配慮型の物件です。
京急電鉄と三井ホームは，今後もお客さまに選ばれる心地よく快適なすまい環境を目指して，地球環境にやさしいすまいづくりに取り組むとともに，沿線に多様なコミュニティを呼び込むことで，沿線の発展と活性化を図ってまいります。詳細は，ニュースリリースにてご確認ください。
※本件に関するニュースリリースhttps://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250821HP_25051MK.html
