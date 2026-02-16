PR課題にインクルーシブな視点で取り組む専門チーム「DEeyeコミュニケーションラボ」を設立











プラップジャパンは、時代ごとに顕在化する女性活躍やジェンダーなど、DEIの課題に向き合いながら、多様な視点に根ざしたコミュニケーションサービス提供してきました。その中のひとつに、企業や団体のLGBTQ+に関するコミュニケーション課題の解決を目的に社員発案で発足した「虹色PRパートナー」の取り組みがあります。認定NPO法人虹色ダイバーシティとの共同プロジェクトとして2016年にスタートし、LGBTQ+に関する知見と、プラップジャパンが有するPRのノウハウを掛け合わせることで、当時はまだ企業・団体の広報において十分に対応が進んでいなかった課題への理解や慎重な判断が求められる発信において、先進的にコンサルティングを行ってきました。