注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下「むすびえ」)にこども食堂お米支援金1,200,000円を寄付いたしました。

ヤマト住建はむすびえにこども食堂お米支援金として1,200,000円を寄付しました。この支援金は春休みの全国のこども食堂100か所にお米を寄贈する取り組みに活用されます。長期休暇で学校給食が無い時期でも子どもたちがおなかいっぱいご飯を食べられるようにという想いからスタートした取り組みです。むすびえは、各地でこども食堂を支える地域ネットワーク団体（中間支援団体）がより活動しやすくなるための後押しを行い、こども食堂を応援してくれる企業・団体とこども食堂をつなぎ、意義や実態を伝え理解を広げる調査・研究を行う団体です。

＜支援金概要＞

送金額：1,200,000円

寄付先：認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

送金日：2026年1月28日

また、2025年7月に全国55拠点での緊急支援募金を実施し、計189,842円をお寄せいただきました。これに、ヤマト住建・共栄会からの支援金1,650,000円を加えた合計1,839,842円をむすびえに寄付いたしました。弊社の想いにご賛同いただきました皆様の暖かいご支援に、心よりお礼申し上げます。

募金箱でお預りした募金：189,842円

ヤマト住建株式会社：1,000,000円

関西共栄会：300,000円　関東共栄会：200,000円　東海共栄会：100,000円　中国共栄会：50,000円

合計送金額：1,839,842円

寄付先：認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

むすびえからの発表：https://musubie.org/news/activity-report/28463

送金日：2025年7月28日・9月9日

＜会社概要＞

企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )

代表者：代表取締役　河本佳樹

所在地：〒651-0083　兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号

　　　　　　　　　　　　　神戸商工貿易センタービル18階

設立：1987年11月

本件に関するお問合わせ先

ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp

