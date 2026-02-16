こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
高知県と甲南女子大学が就職支援協定を締結 ― 高知県でのU・Iターン就職を促進へ
甲南女子大学（兵庫県神戸市東灘区）は、学生の高知県内企業へのUIターンの就職支援について相互に連携・協力をして取り組み、人材の育成・確保を目的とした「就職支援協定」を、高知県と2026年2月16日（月）に締結しました。
甲南女子大学ではこれまでに、6府県（兵庫県、愛媛県、香川県、岡山県、京都府、福岡県）との就職支援協定を結び、各府県の企業情報の提供や行政と連携して学内イベントの実施などを行い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
高知県出身者のUターン就職の支援だけでなく、高知県外出身者が高知県にIターン就職することへの支援・促進も行います。
【主な連携・協力事項】
（１）学生に対する県内の企業情報、各種イベント等の周知に関すること
（２）学内で行う合同企業説明会等の開催に関すること
（３）保証人向けの就職セミナーの開催に関すること
（４）学生のU・Iターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること
（５）県内企業等における学生のインターンシップ受入の支援に関すること
（６）その他、学生のＵ・Ｉターン就職促進に関すること
▼プレスリリース・取材に関するお問い合わせ先
甲南女子大学入試・広報部入試・広報課（広報部門）
住所： 〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL： 078-413-3130（平日9:00〜17:00）
E-mail： koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
甲南女子大学ではこれまでに、6府県（兵庫県、愛媛県、香川県、岡山県、京都府、福岡県）との就職支援協定を結び、各府県の企業情報の提供や行政と連携して学内イベントの実施などを行い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
【主な連携・協力事項】
（１）学生に対する県内の企業情報、各種イベント等の周知に関すること
（２）学内で行う合同企業説明会等の開催に関すること
（３）保証人向けの就職セミナーの開催に関すること
（４）学生のU・Iターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること
（５）県内企業等における学生のインターンシップ受入の支援に関すること
（６）その他、学生のＵ・Ｉターン就職促進に関すること
▼プレスリリース・取材に関するお問い合わせ先
甲南女子大学入試・広報部入試・広報課（広報部門）
住所： 〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL： 078-413-3130（平日9:00〜17:00）
E-mail： koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/