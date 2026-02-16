こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【2月21日(土)】同志社女子大学公開講座 第36期 町家講座 京町家で学ぶ歴史と文化 「京都の気候を読み解く〜暑さ・寒さと気候変動〜」を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、各界より講師の先生をお招きし、情緒ある京都の風景を醸し出す“京まちや平安宮”（京都市上京区）にて、公開講座「町家講座」を開講しています。講師には、主に学外からテーマに沿った専門家の方々をお招きし、講座は歴史や文化のテーマなど多岐にわたります。2025年度第7回は高橋 信人 氏(宮城大学准教授)による講演を行います。
【テ ー マ】 「京都の気候を読み解く〜暑さ・寒さと気候変動〜」
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/36
※本講座の申込は終了しています
【講 師】高橋 信人 氏 (宮城大学准教授)
【日 時】2026年2月21日(土) 14：00〜16：00
【実施方法】対面
【場 所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）
【対 象】在学生、卒業生、一般
【受 講 料】 無料（事前申込制 2026年2月11日(水)まで）
【詳 細】【2月21日（土）】第36期 町家講座 京町家で学ぶ歴史と文化 :: 同志社女子大学
【講師プロフィール】
高橋 信人（たかはし のぶと） 宮城大学准教授
1976年京都市生まれ。2005年に東北大学大学院理学研究科博士後期課程を修了後、東京大学空間情報科学研究センター特任研究員として研究に従事。現在は、環境地理情報学および気候学を専門分野とし、「前線帯」（天気図上で前線が集中して現れる領域）に着目した日本の気候変動や季節進行の解析、また多様な地理情報を活用した地域特性の可視化に関する研究を進めている。
本講座では、「夏暑く、冬寒い」と言われる京都の気候をテーマに、最新のデータに基づく近年の気候状況の特徴を紹介するとともに、長期的な気候変動の傾向を踏まえながら、その変化がなぜ起きているのかをわかりやすく解説する。
【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室
E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp
TEL:0774-65-8543
