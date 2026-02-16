こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
〈成城大学〉 生涯学習支援事業 オープン・カレッジ講演会 生涯学習Webサイト「せたがやeカレッジ」で動画無料配信！
『せたがや発！おとなのフィールドトリップ』
〜当時の文化・暮らしにふれよう〜
講演者 今田洋行氏 世田谷区教育委員会学芸研究員 小島孝夫氏 成城大学文芸学部文化史学科教授
成城大学（東京都世田谷区 学長：杉本 義行）は、2006年に設立した生涯学習支援事業「成城 学びの森」の活動の一環として無料講演会「オープン・カレッジ」を実施しています。2025年度第2回目の講演会は、世田谷区教育委員会と成城大学による初めての連携講座『せたがや発！おとなのフィールドトリップ』 〜当時の文化・暮らしにふれよう〜 を「せたがやeカレッジ」にて2月12日（木）より動画配信いたしました。
『せたがや発！おとなのフィールドトリップ』 〜当時の文化・暮らしにふれよう〜
本講座は、世田谷区内に蓄積された豊かな知的資源や魅力ある文化施設を広く紹介することを目的としています。今回初めて、世田谷区教育委員会と成城大学が協同する「連携講座」として、一つのコンテンツを制作しました。
第一章《世田谷区立次大夫堀公園民家園の見どころ紹介》
講演者：今田洋行氏 世田谷区教育委員会学芸研究員
成城学園前駅より徒歩15分に位置する次大夫堀公園民家園をご紹介。昭和初期の農家の暮らしをテーマに、茅葺屋根の主屋をはじめ、園内に全五棟の歴史的建造物が移築されており、いろりやかまど、農具や生活用具など当時の生活様式を知る資料を展示。公園内には用水（次大夫堀）が復元され水田もつくられています。
第二章《日本民俗学の創始者、柳田國男をご紹介するミニ講座》
講演者：小島孝夫氏 成城大学文芸学部文化史学科教授
柳田は全国各地を旅した際、現地で同じ関心をもつ同学の士と会い民俗学の普及に努める一方、メンバーを中心として全国的な民俗調査を実施し、山村、海村、離島の報告書をまとめました。
成城大学が所蔵する資料や年表をもとにその生涯を紐解きます。
視聴方法：本講演会は「せたがやeカレッジ」の指定講座として動画配信しています。
以下のサイトから視聴可能です。※無料（申込不要）
https://setagaya-ecollege.com/course/course-000927.html
お問合せ：「成城 学びの森」事務局
〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20
Tel.03-3482-9031 (月〜金 9：00-16：00 土 9：00-12：30)
E-mail：manabi@seijo.ac.jp
◆成城大学オープン・カレッジとは
成城大学生涯学習支援事業「成城 学びの森：オープン・カレッジ」は、成城大学・成城学園、成城の地に縁のある方を講演者としてお招きして開催する講演会です。近年は、従来の大教室での講演形式は実施せず、より多くの方にご覧いただけるよう、「オンデマンド講演会」を実施し、「せたがやeカレッジ」の指定講座として無料配信しております。
◆せたがやeカレッジとは
世田谷区内６大学（国士舘大学・駒澤大学・昭和女子大学・成城大学・東京都市大学・東京農業大学）と区教育委員会が、共同で運営する生涯学習Webサイトです。大学、そして教育委員会の特色あるコンテンツを無料で配信しています。
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
