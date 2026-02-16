¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢KIT¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯¼¡É¬½¤²ÊÌÜ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óII¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¶âÂô»Ô¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡Á¿©¤ÙÊª¤Î¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¶âÂô»Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö´°À®¤ò¼õ¤±¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤ê¡¢KITÀð¤¬µÖ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥é¥Ü¤Ë¤Æ¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á

¾ì½ê¡§¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø Àð¤¬µÖ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 26¹æ´Û ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥é¥Ü

ÆâÍÆ¡§

¡¡• ´°À®¤·¤¿¤¹¤´¤í¤¯¡Ö¥¢¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹£°¡Ê¥¼¥í¡ËÂçºîÀï¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ

¡¡• ³ØÀ¸¡¦¶âÂô»ÔÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³²ñ

¡¡• °Õ¸«¸ò´¹²ñ

»²²Ã¼Ô¡§

¡¡• ¶âÂô»Ô´Ä¶­¶É¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê²Ý

¡¡• Äó°Æ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸3Ì¾

¡¡• ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óIIÃ´Åö ºäÁÒÃéÏÂ ½Ú¶µ¼ø

¡Ú¥¢¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹£°¡Ê¥¼¥í¡ËÂçºîÀï¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¡Û

¡ÚÀâÌÀ½ñ¡Û

¢£¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óII¡×¤È¤Ï

¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¶µ°é¤òÁ´³ØÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2Ç¯¼¡É¬½¤²ÊÌÜ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óII¡×¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê²ò·è¤ËÄ©¤àPBL¡ÊProject-Based Learning¡Ë·¿¼ø¶È¤Ç¤¹¡£

³ØÀ¸¤Ï¶µ°÷¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢

•¡¡ÌäÂêÈ¯¸«

•¡¡¸½¾õÄ´ºº¡Ê¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡Ë

•¡¡²ÝÂê·èÄê¡Ê¹½Â¤Ê¬ÀÏ¡Ë

•¡¡²ò·è°Æ¤ÎÁÏ½Ð

•¡¡À®²ÌÊªÀ©ºî¤ÈÈ¯É½

¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÌó15½µ´Ö¤«¤±¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£

»Ô¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÀÍýÅª»×¹Í¡¦ÁÏÂ¤À­¡¦É½¸½ÎÏ¡¦¶¨Æ¯ÎÏ¤ò°é¤àÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¢£2024Ç¯ÅÙ ¶âÂô»Ô¤¬Äó¶¡¤·¤¿5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ°ìÍ÷

2024Ç¯ÅÙ¤Ï¶âÂô»Ô¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¼Â¼Ò²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤¬³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

£±¡¥ ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡Á¿©¤ÙÊª¤Î¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦

£²¡¥ ¶õ¤­²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«

£³¡¥ ´Ñ¸÷¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê

£´¡¥ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼èÁÈ¤à¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê

£µ¡¥ ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦

³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î5¤Ä¤«¤é1¤Ä¤òÁª¤Ó¡¢²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£³ØÀ¸¤¬¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³

¶âÂô»Ô¤¬Äó¼¨¤·¤¿²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î½ÅÍ×À­¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£

¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢

•¡¡Âç³ØÀ¸¼«¿È¤â¡Öºî¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÇã¤¤¤¹¤®¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò·Ð¸³

•¡¡´ûÂ¸»Üºö¡Ê30¡¦10±¿Æ°¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤

•¡¡¤½¤â¤½¤â¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ï²¿¤«¡É¤È¤¤¤¦´ðÁÃÍý²ò¤ÎÉÔÂ­¤¬¤¢¤ë

¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£

³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï ¡ÈÃÎ¼±¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³¤¬É¬Í×¤À¡É ¤È¹Í¤¨¡¢

¡ÖÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò³Ø¤Ù¤ë¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ò²ò·èºö¤È¤·¤ÆÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

2024Ç¯ÅÙ¤Ë³ØÀ¸¤¬Äó°Æ¤·¤¿²ò·èºö¤ò¤â¤È¤Ë2025Ç¯7·î¡¢»Ô¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê²ÝÃ´Åö¿¦°÷¤È³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é³ØÀ¸¤Î°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¶âÂô»Ô¤¬À©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î¤ËÆþ¤ê´°À®ÉÊ¤ÎÇ¼ÉÊ¡¦¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Äó°Æ¤·¤¿³ØÀ¸¤È°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤»Ý¡¢»Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£´°À®¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÎÆÃÄ§

­¡ °ìÇ¯´Ö¤Î¹Ô»ö¤È¿©Ê¸²½¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÎ¹¡É¤¬¤Ç¤­¤ë¤¹¤´¤í¤¯

¶âÂô¤ª¤Ç¤ó¡¢É´ËüÀÐ¤Þ¤Ä¤ê¡¢É¹¼¼¤ÎÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åù¡¢¶âÂô¤Î¿©Ê¸²½¤äµ¨Àá¹Ô»ö¤¬¥Þ¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£

­¢ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥¹¡¿ÄÌ¾ï¥Þ¥¹¤Ç¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î¾ìÌÌ¡É¤òµ¿»÷ÂÎ¸³

¥Þ¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¥«¡¼¥É¤¬Áý¸º¡£

­£ ¾®³Ø¹»1¡Á4Ç¯À¸¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¹½À®

2¡Á6¿Í¡¿15¡Á30Ê¬¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£

­¤ ¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¥«¡¼¥É¡É¤Ç¹ÔÆ°·ë²Ì¤¬¿ô»ú¤Ç²Ä»ë²½

ÎÉ¤¤¹ÔÆ°¤Ç¥«¡¼¥É¸º¡¢°­¤¤¹ÔÆ°¤ÇÁý¡£

ºÇ¸å¤ËºÇ¤â¥«¡¼¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¡¤Á¡áºÇ¤â¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤­¤¿¿Í¡ª

¢£¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È

¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÏÃ¯¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È

¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤Î¿´¤È¿©Ê¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤

¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤­¤Êºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È

»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¼«Á³¤Ë¹Í¤¨¡¢µ¤¤Å¤­¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×³Ø¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£

