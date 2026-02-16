¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»Ô¡ß¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡³ØÀ¸È¯°Æ¤Î¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×´°À®¡ª2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë ¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ²ñ³«ºÅ¡£-¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò°é¤à¿·¶µºàÃÂÀ¸-
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢KIT¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯¼¡É¬½¤²ÊÌÜ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óII¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¶âÂô»Ô¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡Á¿©¤ÙÊª¤Î¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¶âÂô»Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö´°À®¤ò¼õ¤±¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤ê¡¢KITÀð¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥é¥Ü¤Ë¤Æ¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á
¾ì½ê¡§¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø Àð¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 26¹æ´Û ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥é¥Ü
ÆâÍÆ¡§
¡¡• ´°À®¤·¤¿¤¹¤´¤í¤¯¡Ö¥¢¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹£°¡Ê¥¼¥í¡ËÂçºîÀï¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡• ³ØÀ¸¡¦¶âÂô»ÔÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³²ñ
¡¡• °Õ¸«¸ò´¹²ñ
»²²Ã¼Ô¡§
¡¡• ¶âÂô»Ô´Ä¶¶É¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê²Ý
¡¡• Äó°Æ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸3Ì¾
¡¡• ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óIIÃ´Åö ºäÁÒÃéÏÂ ½Ú¶µ¼ø
¡Ú¥¢¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹£°¡Ê¥¼¥í¡ËÂçºîÀï¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¡Û
¡ÚÀâÌÀ½ñ¡Û
¢£¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óII¡×¤È¤Ï
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¶µ°é¤òÁ´³ØÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯¼¡É¬½¤²ÊÌÜ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óII¡×¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê²ò·è¤ËÄ©¤àPBL¡ÊProject-Based Learning¡Ë·¿¼ø¶È¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤Ï¶µ°÷¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢
•¡¡ÌäÂêÈ¯¸«
•¡¡¸½¾õÄ´ºº¡Ê¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡Ë
•¡¡²ÝÂê·èÄê¡Ê¹½Â¤Ê¬ÀÏ¡Ë
•¡¡²ò·è°Æ¤ÎÁÏ½Ð
•¡¡À®²ÌÊªÀ©ºî¤ÈÈ¯É½
¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÌó15½µ´Ö¤«¤±¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÀÍýÅª»×¹Í¡¦ÁÏÂ¤À¡¦É½¸½ÎÏ¡¦¶¨Æ¯ÎÏ¤ò°é¤àÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£2024Ç¯ÅÙ ¶âÂô»Ô¤¬Äó¶¡¤·¤¿5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ°ìÍ÷
2024Ç¯ÅÙ¤Ï¶âÂô»Ô¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¼Â¼Ò²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤¬³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡Á¿©¤ÙÊª¤Î¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
£²¡¥ ¶õ¤²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«
£³¡¥ ´Ñ¸÷¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
£´¡¥ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼èÁÈ¤à¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
£µ¡¥ ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î5¤Ä¤«¤é1¤Ä¤òÁª¤Ó¡¢²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ØÀ¸¤¬¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¶âÂô»Ô¤¬Äó¼¨¤·¤¿²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î½ÅÍ×À¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢
•¡¡Âç³ØÀ¸¼«¿È¤â¡Öºî¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÇã¤¤¤¹¤®¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò·Ð¸³
•¡¡´ûÂ¸»Üºö¡Ê30¡¦10±¿Æ°¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤
•¡¡¤½¤â¤½¤â¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ï²¿¤«¡É¤È¤¤¤¦´ðÁÃÍý²ò¤ÎÉÔÂ¤¬¤¢¤ë
¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï ¡ÈÃÎ¼±¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³¤¬É¬Í×¤À¡É ¤È¹Í¤¨¡¢
¡ÖÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò³Ø¤Ù¤ë¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ò²ò·èºö¤È¤·¤ÆÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯ÅÙ¤Ë³ØÀ¸¤¬Äó°Æ¤·¤¿²ò·èºö¤ò¤â¤È¤Ë2025Ç¯7·î¡¢»Ô¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê²ÝÃ´Åö¿¦°÷¤È³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é³ØÀ¸¤Î°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¶âÂô»Ô¤¬À©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î¤ËÆþ¤ê´°À®ÉÊ¤ÎÇ¼ÉÊ¡¦¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Äó°Æ¤·¤¿³ØÀ¸¤È°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤»Ý¡¢»Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´°À®¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÎÆÃÄ§
¡ °ìÇ¯´Ö¤Î¹Ô»ö¤È¿©Ê¸²½¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÎ¹¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤í¤¯
¶âÂô¤ª¤Ç¤ó¡¢É´ËüÀÐ¤Þ¤Ä¤ê¡¢É¹¼¼¤ÎÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åù¡¢¶âÂô¤Î¿©Ê¸²½¤äµ¨Àá¹Ô»ö¤¬¥Þ¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£
¢ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥¹¡¿ÄÌ¾ï¥Þ¥¹¤Ç¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î¾ìÌÌ¡É¤òµ¿»÷ÂÎ¸³
¥Þ¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¥«¡¼¥É¤¬Áý¸º¡£
£ ¾®³Ø¹»1¡Á4Ç¯À¸¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¹½À®
2¡Á6¿Í¡¿15¡Á30Ê¬¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£
¤ ¡È¿©ÉÊ¥í¥¹¥«¡¼¥É¡É¤Ç¹ÔÆ°·ë²Ì¤¬¿ô»ú¤Ç²Ä»ë²½
ÎÉ¤¤¹ÔÆ°¤Ç¥«¡¼¥É¸º¡¢°¤¤¹ÔÆ°¤ÇÁý¡£
ºÇ¸å¤ËºÇ¤â¥«¡¼¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¡¤Á¡áºÇ¤â¥í¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¿Í¡ª
¢£¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÏÃ¯¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤Î¿´¤È¿©Ê¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤
¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤Êºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¼«Á³¤Ë¹Í¤¨¡¢µ¤¤Å¤¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×³Ø¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
