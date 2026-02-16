¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î¿·Àß¡ÖÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¡×³«ÀßµÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¡×¤ò3/16¤Ë³«ºÅ
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø (³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è) ¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ÎÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¿·Àß¤ËÀèÎ©¤Á¡¢3·î16Æü(·î)¤Ë³«ÀßµÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¡¢ËÜ³Ø¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¥Õ¥§¥í¡¼¤ÎÀéËÜ¸öÀ¸»á¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Áí¹ç¾ðÊó³ØÉôÀßÎ©¤Î¼ñ»Ý¤È¶µ°éÍýÇ°¤ÎÀâÌÀ¡¢AI¤È°åÎÅ¤ä¥Ô¡¼¥×¥ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¸¦µæ¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ÀßµÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à ³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü¡¡»þ
2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë14:00¡Á16:20
¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 13:30¡Ë
²ñ¡¡¾ì
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¥³¥¹¥â¥¹¥Û¡¼¥ë
¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²1-7-57¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ
³«²ñ°§»¢
ºäÅìâÃÍý»Ò¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ÁíÄ¹¡Ë
´ðÄ´¹Ö±é
ÀéËÜ¸öÀ¸»á¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¥Õ¥§¥í¡¼ /¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀéËÜºâÃÄÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡ÖAI»þÂå¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î¤¢¤êÊý¡×
³ØÉôÀâÌÀ
»³Ãæ·òÂÀÏº¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô ³ØÉôÄ¹¡Ë
¡Ö³ØÉôÀßÎ©¤Î¼ñ»Ý¤È¶µ°éÍýÇ°¡×
¸¦µæ¹Ö±é¡
°æÀî·û°ì»á ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒAI¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ Chief Human Resources Officer¡Ë
¡ÖAI¤Ç°åÎÅ¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡ÁÀìÌçµ»½Ñ¤È¥½¥Õ¥È¥¹¥¥ë¤Î¶¦ÁÏ¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¡Á¡×
¸¦µæ¹Ö±é¢
ÌÚÂ¼ÂöËá¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê ³Ø²ÊÄ¹¡Ë
¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î²Ê³Ø¡§¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¡×
ÊÄ²ñ°§»¢
¶âÈøÏ¯¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ³ØÄ¹¡Ë
Äê¡¡°÷
300Ì¾¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡¦ÀèÃå½ç¡Ë¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ
¿½¹þÄùÀÚ
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¿½¹þURL
https://forms.gle/1qNHLaSRPLWU5PNP7
¿½¹þÍÑQR¥³¡¼¥É
¡Ú¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿·³ØÉô½àÈ÷¼¼
¡¡TEL¡§03-3411-7471¡ÊÊ¿Æü9:00¡Á17:00¡Ë
E-mail¡§dsdi-staff@swu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
