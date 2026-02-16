電動回転グリッパーの世界市場2026年、グローバル市場規模（2本爪、3本爪）・分析レポートを発表
2026年2月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動回転グリッパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動回転グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における電動回転グリッパー市場の現状と将来展望について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理した内容です。電動回転グリッパーは、電動駆動、高精度制御、回転機能を組み合わせた自動化装置です。
モーターを動力源とし、減速機や伝達機構などを介して、つかみ爪の開閉と回転動作を制御します。多機能で精度が高く、安定性にも優れるため、製造や物流など幅広い現場で活用されています。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の電動回転グリッパー市場規模は、2024年時点で約4億6600万米ドルと評価されています。自動化需要の拡大を背景に市場は堅調に成長し、2031年には約7億100万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は6.1パーセントとされ、工程の省人化、品質安定化、多品種少量生産への対応が市場成長を後押しします。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争構造や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
________________________________________
製品特性と導入メリット
電動回転グリッパーは、把持と回転を1つの機構で実現できるため、装置構成の簡素化と工程短縮に寄与します。把持力や開閉量、回転角度などを高精度に制御でき、繰り返し精度が求められる組立、搬送、仕分け工程で強みを発揮します。
空気圧駆動に比べて制御性が高く、速度や加速度の調整も行いやすいため、製品の傷防止や歩留まり改善につながります。一方で、導入時には制御系統の統合や保守体制、コスト負担を含めた総合評価が必要になります。
________________________________________
市場環境と需要動向
製造業では、労働力不足と品質要求の高度化を背景に、ロボットによる自動化が進展しています。物流分野でも、倉庫内の自動仕分けやピッキングの高度化が進み、把持と姿勢制御を同時に担える装置への需要が高まっています。
食品分野では衛生性と安定稼働が重視され、材料や構造面での適合が求められます。これらの背景により、柔軟な制御と安定動作を両立できる電動回転グリッパーの採用が拡大しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、SCHUNK SE & Co. KG、FESTO、DH ROBOTICS、IAI America, Inc.、RobusMotion、XINGYU、Tallman Robotics などの企業が参入しています。
各社は、把持性能、回転精度、耐久性、制御機能、現場への適用範囲の広さを競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加え、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
________________________________________
製品別および用途別の市場構造
製品タイプ別では、2本爪、3本爪、その他に分類されます。2本爪は構造が比較的単純で汎用性が高く、多くの搬送工程で採用されます。3本爪は円形物や不定形物を安定して把持しやすく、特定用途での需要が想定されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動回転グリッパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動回転グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における電動回転グリッパー市場の現状と将来展望について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理した内容です。電動回転グリッパーは、電動駆動、高精度制御、回転機能を組み合わせた自動化装置です。
モーターを動力源とし、減速機や伝達機構などを介して、つかみ爪の開閉と回転動作を制御します。多機能で精度が高く、安定性にも優れるため、製造や物流など幅広い現場で活用されています。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の電動回転グリッパー市場規模は、2024年時点で約4億6600万米ドルと評価されています。自動化需要の拡大を背景に市場は堅調に成長し、2031年には約7億100万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は6.1パーセントとされ、工程の省人化、品質安定化、多品種少量生産への対応が市場成長を後押しします。また、各国の関税制度や政策対応の変化が、地域別の競争構造や供給網の強靭性に影響を与える点も分析対象となっています。
________________________________________
製品特性と導入メリット
電動回転グリッパーは、把持と回転を1つの機構で実現できるため、装置構成の簡素化と工程短縮に寄与します。把持力や開閉量、回転角度などを高精度に制御でき、繰り返し精度が求められる組立、搬送、仕分け工程で強みを発揮します。
空気圧駆動に比べて制御性が高く、速度や加速度の調整も行いやすいため、製品の傷防止や歩留まり改善につながります。一方で、導入時には制御系統の統合や保守体制、コスト負担を含めた総合評価が必要になります。
________________________________________
市場環境と需要動向
製造業では、労働力不足と品質要求の高度化を背景に、ロボットによる自動化が進展しています。物流分野でも、倉庫内の自動仕分けやピッキングの高度化が進み、把持と姿勢制御を同時に担える装置への需要が高まっています。
食品分野では衛生性と安定稼働が重視され、材料や構造面での適合が求められます。これらの背景により、柔軟な制御と安定動作を両立できる電動回転グリッパーの採用が拡大しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、SCHUNK SE & Co. KG、FESTO、DH ROBOTICS、IAI America, Inc.、RobusMotion、XINGYU、Tallman Robotics などの企業が参入しています。
各社は、把持性能、回転精度、耐久性、制御機能、現場への適用範囲の広さを競争軸として市場展開を進めています。本レポートでは、企業概要に加え、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況の推計も示しています。
________________________________________
製品別および用途別の市場構造
製品タイプ別では、2本爪、3本爪、その他に分類されます。2本爪は構造が比較的単純で汎用性が高く、多くの搬送工程で採用されます。3本爪は円形物や不定形物を安定して把持しやすく、特定用途での需要が想定されます。