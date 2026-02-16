「城ドラ公式グッズストア」2月16日(月)よりオープン！「城ドラフェスティバル2025-2026」のグッズが買える！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』公式グッズを販売する「城ドラ公式グッズストア」を2月16日(月)にオープンいたします。
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
2月16日(月)、「城ドラ公式グッズストア」がオープンいたしました。本ショップでは、2026年2月14日(土)に開催された「城ドラフェスティバル2025-2026」で販売された一部のグッズをお買い求めいただくことができます。1度に6,000円以上お買い上げの方には、先着40名様に城ドラ温泉タオルをプレゼント！ぜひチェックしてください！
「城ドラ公式グッズストア」
https://shirodora.shop/
商品ラインナップ
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
（C）2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
（C）2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
