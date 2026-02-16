近鉄グループホールディングス株式会社は、奈良大和路の歴史・文化を紹介することを目的に、関西から講師を迎え、首都圏で年度会員制の文化講座「大和文化会」を開催しています。

２０２６年度も引き続き、各分野の一流の先生方をお招きし、それぞれの視点で魅力あふれる奈良大和路の歴史・文化をご紹介いただきます。

この機会にぜひご入会いただき、奈良大和路の歴史・文化に触れ、存分に奈良の魅力を感じていただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。





過去の講演の様子





■大和文化会について

「大和文化会」は、近鉄グループホールディングス株式会社が運営する文化事業で、奈良大和路の歴史・文化を紹介することを目的に、年度会員制の文化講座を首都圏で開催しています。１９４０年（昭和１５年）、近畿日本鉄道株式会社の前身である大阪電気軌道株式会社および参宮急行電鉄株式会社両社の東京出張所（現、東京支社）が、大和の歴史地理を勉強する「通俗地理歴史會」を発足させ、１９４７年（昭和２２年）、名称を「大和文化会」に改称、現在に至ります。









別紙

【大和文化会】

１．対象期間

２０２６年４月～２０２７年３月（全６回講演）





２．開催場所

銀座ブロッサム 中央会館（東京都中央区銀座２ー１５ー６）





３．講座予定

第１回 ４月４日（土）

第一部 文化財の３Dデータからみえてくるもの‐長谷寺での事例を中心に‐

奈良県立大学 副学長 地域創造研究センター長

附属図書館長 山田 修 先生

第二部 声明実演

総本山長谷寺 真言宗豊山派 僧侶の皆様

第２回 ５月２３日（土）

第一部 キトラ古墳の魅力

皇居三の丸尚蔵館 学芸部長 建石 徹 先生

第二部 キトラ古墳に描かれた古代中国の星座たち

独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所

都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）主任研究員 若杉 智宏 先生

第３回 ６月１３日（土）

邪馬台国論新考‐王権と海洋民‐

奈良県立図書情報館 館長 千田 稔 先生

第４回 １０月１８日（日）

赤駒の腹ばふ田居を都と成しつ‐飛鳥浄御原宮を考える‐

大阪市立大学 名誉教授 村田 正博 先生

第５回 １１月２５日（水）

聖武天皇と紫香楽宮～大仏造立にかけた夢～

京都女子大学 名誉教授 瀧浪 貞子 先生

第６回 未 定 演題・講師 未定





※講師の職名・役職は２０２６年１月３１日現在です。

※開場・開演時間等のプログラム詳細は、大和文化会のホームページからご覧いただけます。

https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamatobunkakai/





４．募集人員

９００名（申込先着順）





５．参加費

お一人様９，５００円（税込）

※参加費の払い戻しはいたしませんので、予めご了承ください。





６．応募方法

後述のお申込み・お問合せ先まで、電話にてお申し込み下さい。その後、郵便払込取扱票をお送りいたしますので、年会費をご入金ください。入金確認後、会員証（出席回数券）をお送りいたします。

（振替手数料はご負担願います）





７．電話申込期間

２０２６年2月１７日（火）9時３０分から２月２７日（金）１７時３０分まで

※申込み先着順につき、定員になり次第締め切らせていただきますこと、予めご了承ください。

※電話申込後にお送りする郵便払込取扱票での入金締切日は、３月１３日（金）となります。





８．お申込み・お問合せ先

近鉄グループホールディングス(株) 東京支社「大和文化会」事務局

ＴＥＬ：０３ー３２１２ー２０５１（平日９時３０分～１７時３０分）





９．その他

都合により講師、演題、講演時間を変更する場合があります。

以上



