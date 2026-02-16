“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けする株式会社ライフコーポレーションは、2026年3月14日（土）、JR・東京メトロ・私鉄各線「池袋」駅直結、池袋マルイの跡地に新設される商業ビル「IT tower TOKYO」の地下1階に、「ビオラル池袋IT tower TOKYO店」をオープンいたします。「ビオラル」は、素敵なナチュラルライフスタイルを通じて、心もカラダも美しく豊かな毎日を過ごしてもらいたいと願うナチュラルスーパーマーケット。2016年に大阪府にて1号店である「ビオラル靭店」をオープン以降出店を続け、現在12店舗を展開しております。プライベートブランド「BIO-RAL」も売上昨比120％に伸長するなど、大変ご好評をいただいております。ビオラル池袋IT tower TOKYO店では、ランチ・夕食ニーズにお応えしたおいしい惣菜・弁当を展開いたします。また、オープンに合わせ開発したプライベートブランド「BIO-RAL」の新商品や、食品添加物に配慮し素材の味を活かした商品などを種類豊富に品ぞろえいたします。

【店舗概要】

店 名：ビオラル池袋IT tower TOKYO（いけぶくろあいてぃたわーとうきょう）店住 所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13 （IT tower TOKYO 地下1階）建物構造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造／鉄筋コンクリート造 地上27階／地下4階建て 開 店 日 ：2026年3月14日（土）営業時間：9：00～22：00店 長：倉持 貴行（くらもち たかゆき）駐 車 場 ：96台（※IT tower TOKYO駐車場／駐車場サービス等無し）ビオラルの詳細は http://www.lifecorp.jp/store/bio-ral/ をご確認ください。

【商圏】

・JR各線、東京メトロ、東武東上線、西武池袋線など8路線が乗り入れる「池袋」駅は、1日に約235万人が利用する駅です。 ビオラル池袋IT tower TOKYO店は東京メトロ副都心線改札前に立地しており、JR各線とは地下通路で直結しています。・店舗から1㎞圏内には単身世帯が69.3%、2人世帯は16.9％と少人数世帯が8割を占めます。・年齢別人口構成は20代が19.5％と最も多く、次いで30代が19.3％、40代が16.7％と、東京都平均と比べても若年層が多い地域です。

【ビオラル池袋IT tower TOKYO店の特徴】

●ランチ・帰宅時の需要に合わせ、ヘルシーな惣菜・弁当を展開

健康意識が高まっている昨今。池袋は会社や学校、商業施設があり駅利用者が多いため、駅直結の立地を活かしオーガニック原料を使用した商品や食品添加物に配慮した惣菜・弁当を豊富に取りそろえます。

●PB「BIO-RAL」から約40種類の新商品を発売予定

ライフのプライベートブランド「BIO-RAL」では、「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、健康や自然志向に合わせた550種類以上の商品を展開しています。新商品として子育て中の方にうれしいお子様向け菓子を15種類以上、人気の「てんさい糖使用のグミ」シリーズから新フレーバーとしてレモン・もも、ほかにも有機豆乳を使った豆乳スライス、和栗のモンブランなどが登場予定です。

●オーガニックや産地にこだわった生鮮商品も豊富

新鮮なオーガニック野菜・果物、無えんせき製法やシンプルな素材でつくられた加工肉、製法にこだわった水産品など、新鮮かつ製法にこだわった生鮮食品も多数取りそろえます。

【ビオラルとは】

“素敵なナチュラルライフスタイルを通じて、心もカラダも健康で美しく豊かな毎日を過ごしてもらいたい”と願うスーパーマーケット。「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、ナチュラルライフスタイルをご提案し、お客様の心とカラダの健康と豊かな日々をお手伝いできるよう魅力ある商品を提供しています。

ビオラル10周年！

2016年の1号店「ビオラル靭店」オープン以降、高まる健康志向や安全・安心へのニーズにお応えするため、ライフ各店舗へのプライベートブランド「BIO-RAL」商品の販売も拡大しています。現在は近畿圏5店舗・首都圏7店舗を展開し、ビオラル池袋IT tower TOKYO店のオープンで13店舗目となります。2030年までに『50店舗、PB「BIO-RAL」1,000アイテム、BIO-RAL事業売上高400億円』を目標に順次店舗数を拡大しています。BIO-RALは地球にやさしく、すべての人が健康にくらせる世の中を目指します。

【「IT tower TOKYO 」概要】

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。