メガスタ/一橋セイシン会受講生緊急支援





受験指導45年以上の実績誇る総合教育企業、株式会社学参(代表取締役社長：加藤 法彦、本社：愛知県名古屋市)は、『メガスタ/一橋セイシン会受講生緊急支援』を開始いたします。





[お問い合わせフォームはこちら]

https://forms.gle/Wt9u5bsuBxpMFsKv8









■本支援開始の背景：オンライン家庭教師「メガスタ」の現状について

報道および、株式会社東京商工リサーチの発表(2026年2月13日付)によりますと、オンライン家庭教師「メガスタ」を運営する株式会社バンザンが、事業停止状態にあることが報じられました。





これにより、多くの受講生が「授業を受けられない」「今後の学習計画が立てられない」といった極めて不安な状況に置かれています。また、日々情熱を持って指導にあたっていた講師の方々も、活動の場を突如として失う事態となっています。





当社は、45年以上にわたり家庭教師事業に携わってきた企業として、この事態を重く受け止め、受験や定期テストを控えた生徒たちの「学びの機会」を断絶させないため、今回の緊急支援の実施を決定いたしました。





※参考・引用元：「【独自】オンライン家庭教師『メガスタ』運営のバンザンが破産準備、負債20億円超か(東京商工リサーチ)」 https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/detail/1202494_1521.html









■【緊急支援】3つの特別優待(全サービス共通)

メガスタでの学習が中断された皆様の負担を最小限に抑えるため、以下の優待を適用いたします。

(1) 入会諸経費無料

(2) 1ヶ月月謝無料

余計なコストをかけず、授業料のみで即座に開始いただけます。

(3) 【安心】無料の学習引き継ぎカウンセリング

これまでの進捗をヒアリングし、スムーズに新しい指導へ移行します。





〈支援対象サービス：家庭教師学参概要〉

1980年の創業以来、全国でプロ講師・学生講師の指導を提供してきた伝統ある家庭教師サービスです。





指導形態：「オンライン指導」または

「対面指導(自宅派遣)」「対面指導(教室)を選択可能

対象学年：小学生・中学生・高校生・既卒生(メガスタ会員のみ)

特徴 ：難関校受験から基礎固めまで幅広く対応。

料金 ：1時間当たり4,950円(税込)～

※コースや学年により異なります。詳細はお問い合わせください。









■講師雇用について

今回の事態により、生徒への指導継続が困難になった講師の方、および活動の場を失った講師の方の受け入れ態勢も強化いたします。





[応募フォームはこちら]

https://www.aozora.com/teacher/entry/recruit.html









【株式会社学参について】

株式会社学参は、家庭教師派遣や個別指導塾を運営する総合教育企業です。45年以上の実績を持ち、全国に展開しています。プロから学生まで厳選された講師によるオーダーメイド指導が特徴で、特に医学部受験や難関校対策に強みがあります。





株式会社学参URL： https://www.aozora.com/