数百社の「勝ちパターン」から生まれた『CEOクローン』が月額3万円で導入可能に。日本最安最速「クローン提供の仕組み」を業界初公開。

『CEOクローン』を開発・提供するタッチスポット株式会社は、数百社社以上の支援実績から導き出した「勝ちパターン」を標準搭載し、月額3万円から導入可能な新プラン「CEOクローン ライトプラン」の提供を2026年4月末までのお申し込み限定で、本日より開始いたします。

1. 提供の背景

CEOクローンは、単なる動画ではなくトップセールスの行うペルソナごとの提案コミュニケーションをWeb上に再現し、URLひとつで質の高いWeb接客を提供するソリューションです。 しかし、これまでは「運用開始に時間がかかる」「高機能ゆえの価格」という導入ハードルもありました。そこで今回、「もっと手軽に、この成果を体感してほしい」という想いから、制作プロセスを根本から刷新しました。

複雑な要件定義は一切不要。「営業資料」や「商談の録画データ」をご提供いただくだけで、数百社以上の実績から生まれた「鉄板の勝ちパターン」を再現して納品します。納品後の運用サポートも付いて、従来の1/7程度の低価格でお届けすることが可能になりました。導入と運用を最大限効率化した上で、しっかりご活用いただけるプランになっています。

https://ai.ceoclone.com/touchspot/ceoclone-public/01KHJ2A0YEP2WMJN6JF3DNGZ6E/

2. 「ライトプラン」3つの特徴

１.実績に基づく「勝ちパターン」を標準装備

数々の導入企業で受注率向上やCVR改善を実現した膨大なデータから、最も成果が出やすいシナリオ構成を分析しました。 toBサービスはもちろん、toC商材や採用などジャンルを問わず、「離脱を防ぎ、アクションを最大化する」ことに特化した各種テンプレートをあらゆるビジネスシーンごとに用意しました。 「ターゲットごとに最適な情報を提供し、ヒアリングで御社が聞きたいことを回収する」ことで、トップセールスのノウハウを再現した営業プロセスを24時間365日稼働させます。

２.専門知識不要、「営業資料」や「商談録画」を渡すだけで完成

複雑なシナリオ設計や台本作成は一切不要です。 弊社が用意した簡易シートをご記入いただき、お手持ちの「営業資料」や「商談録画」をご共有いただくだけで、そこから重要なトークや訴求ポイントを抽出し、成果が出るテンプレートを再現し制作します。「素材を渡して待つだけ」という、極限まで手間を省いた制作フローにより、本業を圧迫することなく導入可能です。

３.圧倒的なコストパフォーマンスとスピード

本プランでは、企画構成や制作の工数が大幅削減したことにより、従来の約1/7程度の費用で利用いただけるようになりました。さらに最短7日という期間で導入いただけるので、「スピード感を持って進めたい」「費用を抑えて始めてみたい」といったご要望にも対応可能です。

3. 『CEOクローン』とは

CEOクローンは、単なる動画ではなくトップセールスの行うペルソナごとの提案コミュニケーションをWeb上に再現し、URLひとつで質の高いWeb接客を提供するソリューションです。 ターゲットや課題に合わせた提案を行うヒアリングの実装や、視聴者の疑問を即座に解消する「AIチャット」、管理画面では視聴情報や興味度合いを可視化することが可能です。「ただ見ているだけ」ではなく、視聴すること自体が企業への情報提供になるため、企業側は視聴情報を活用し成果を最大化するための業務に集中することができます。

会社概要

【タッチスポット株式会社】

設立日：2015年9月28日

代表者：水嶋 泰一

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目6-20 いちご西五反田ビル7F

電話 ：03-6805-0296

メール：contact@touchspot.jp

https://ai.ceoclone.com/touchspot/ceoclone-public/01KHJ2A0YEP2WMJN6JF3DNGZ6E/

