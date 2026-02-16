『まるごと』コラボ第8弾！海老フライ×駿河湾産桜えびの海老を堪能するバーガー

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2026年2月19日（木）から静岡県内のモスバーガー全39店舗にて、静岡第一テレビの情報番組『まるごと』と共同開発した新商品「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」を静岡県限定・数量限定で新発売します。また、「モスライスバーガー まるごと海老フライ 駿河湾産桜えび入りマヨソース」と「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）～桜えび入り和風マヨソース～」、そして昨年に続き「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク～静岡県産ほうじ茶入り～」も販売します。

当チェーンでは、地域の特産品を活かした商品開発を進めています。今回の商品は、静岡第一テレビの情報番組『まるごと』とのコラボ企画として開発した新商品です。静岡第一テレビとの共同開発は2019年から始まり、今年で8回目を迎えます。いずれも静岡県にちなんだ食材を使った商品を販売し、静岡県産食材の魅力を発信してきました。

今回は、日本で唯一、駿河湾でのみ漁獲される桜えびをタルタル風のソースに仕立てました。バーガーに加え、同時に販売するサラダにもトッピングとして桜えびを使用しています。また、これらの商品には、静岡県内にあるモスの契約農家で栽培されたロメインレタスを使用しています。地元食材をふんだんに使用することで、地域産業の活性化および県内のモスバーガー店舗の地域密着活動を盛り上げていきます。

●「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」（700円）

マスタードを塗ったバンズに静岡県産のロメインレタスを乗せ、その上に海老を2本繋げた馬蹄型海老フライと千切りキャベツ、カツソース、そして桜えび入りマヨソースを合わせました。マヨソースは、駿河湾産の桜えびをメインに、刻んだ福神漬けを加えることで食感とコクを足し、さらに七味唐辛子がアクセントになっています。しっかりとした歯ごたえのあるロメインレタスを合わせることで、シャキシャキとした食感を楽しめるだけでなく、微かな苦みが全体の味にまとまりを出しています。2本分の海老フライと桜えび入りのマヨソースにより、海老を堪能いただけるぜいたくなバーガーです。

※馬蹄型海老フライの海老は駿河湾産ではありません。

●「モスライスバーガー まるごと海老フライ駿河湾産桜えび入りマヨソース」（740円）

静岡県産のロメインレタスに馬蹄型海老フライと千切りのキャベツを乗せ、カツソースと桜えび入りマヨソースとともにライスプレートで挟みました。福神漬けなど和の食材も使用したソースは、ライスバーガーとも相性抜群です。

※馬蹄型海老フライの海老は駿河湾産ではありません。

●「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）～桜えび入り和風マヨソース～」（430円）

トマト、ロメインレタス、千切りキャベツ、オニオンスライス、素揚げしたさつまいも（べにはるか）を入れたサラダに、桜えびをトッピングしました。桜えびはもちろん、ロメインレタスとさつまいもも静岡県産を使用しています。シャキシャキとした食感で心地よい苦みのあるロメインレタスや、甘みの際立つさつまいもに、ドレッシングとして桜えび入り和風マヨソースをかけることで、さまざまな食感や味わい、そして野菜と海の幸を一度に楽しめるごちそうサラダに仕上げました。

※セット対象外です。

●「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク～静岡県産ほうじ茶入り～」（Sサイズ350円、Mサイズ430円）

昨年ご好評いただいたシェイクを、今年も販売します。モスシェイク バニラに、静岡県産のほうじ茶を使用したソースを合わせました。ソースには、静岡県内で130年以上続く茶園である「深山園」のほうじ茶を使用しています。焙煎した茶葉の豊かな香りと、ほど良い苦みが感じられる味わい深く飲みやすい商品に仕上げました。セット価格に140円追加していただくと、Mサイズをセットドリンクとしてもお選びいただけます。

＜商品概要＞

■商品名・価格：

「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」（700円）

「モスライスバーガー まるごと海老フライ 駿河湾産桜えび入りマヨソース」（740円）

「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）～桜えび入り和風マヨソース～」（430円）

※セット対象外です。

「まぜるシェイク ほうじ茶ミルク～静岡県産ほうじ茶入り～」（Sサイズ350円、Mサイズ430円）

■販売期間：2026年2月19日（木）～ ※数量限定、無くなり次第終了

■販売店舗：静岡県内のモスバーガー 全39店舗

