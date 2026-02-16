【高倉町珈琲】毎年好評の「ストロベリーフェア」を2月19日(木)から期間限定で実施いたします！

株式会社高倉町珈琲

株式会社高倉町珈琲(本部所在地:東京都国立市東1-16-17 代表取締役会長 横川 竟)が運営する『高倉町珈琲』41店舗では、「季節限定の旬果パンケーキシリーズ」として毎年人気の「いちごのリコッタパンケーキ」を2月19日(木)から4月中旬頃迄、期間限定で販売いたします。



今年の苺は、その時期に最もおいしい旬の品種を選んでお届けします。産地は宮城県、山形県産を中心に使用。フェアメニューには、甘酸っぱいフレッシュないちごとコクのあるいちごクリームをのせた「リコッタパンケーキ」をはじめ、すっかり定番となった「いちごのパイ」と「いちごスムージー」も登場し、「ストロベリーフェア」を彩ります。

ぜひ、この機会に「高倉町珈琲」自慢のスイーツをお楽しみください。

・「ストロベリーフェア」は期間限定で4月中旬まで開催！ (C)中村 介架

■「苺の魔法」笑顔を引き出す、美味しい苺を選んでお届けします！

・いちごのリコッタパンケーキ1,710円(税込1,880円)・ジャストサイズ いちごのリコッタパンケーキ 1,091円(税込1,200円)・いちごのボックスパイ 846円(税込930円)・苺クリームスムージー 664円(税込730円)

■唯一無二「高倉町珈琲」自慢のリコッタクリームパンケーキ！

人気NO.1「特製クリームのリコッタクリームパンケーキ」注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

・「高倉町珈琲」の看板商品「特製クリームリコッタパンケーキ」はオープン以来、不動の人気NO.1メニューです。

・ふんわりとした生地は焼き手の技術が問われる職人技のパンケーキです。低脂肪でフレッシュなリコッタチーズと卵黄を練りこみ、卵白で泡立てたメレンゲを加え、注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

■「高倉町珈琲」は安全安心な美味しいメニューとくつろぎの空間をお届けします。

・「高倉町珈琲」はホテルのロビーラウンジのような、ゆったりとした大人の空間で、さりげない心遣いとともに、ご家庭では味わえない安全で安心なメニューをお届けしたいと考えています。

・こだわりの珈琲やパンケーキともに、ひと工夫ある上質な食事メニューも数多くラインナップしています。友人や家族との楽しい食事の時間、ひとりでの癒しの時間などにもご利用いただけます。