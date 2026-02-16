『サーモスなら、あれもこれも大満足！キッチンをまるごと楽しくキャンペーン』開始

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡有二）は、『サーモスなら、あれもこれも大満足！キッチンをまるごと楽しくキャンペーン』を開始しました。

本キャンペーンでは、サーモスのフライパンや包丁などの対象製品をご購入のうえ、お買い上げレシートでご応募いただくと、抽選で合計300名様に豪華グルメギフトが当たります。グルメギフトにはA賞『すき焼き食べ比べセット（神戸牛＋近江牛） 計500g』、B賞『こしひかり（南魚沼産＋新潟産）食べ比べセット 計4kg』をご用意しました。

＊詳細は、キャンペーンサイト、もしくは店舗備え付け応募ツールのQRコードから応募フォームにアクセスし、ご確認ください。

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

