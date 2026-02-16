新しいフルーツの食べ方をご提案！原菜乃華さん出演！「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ新CM『ピュルピュルのうた』篇、『ピュレフルーツのうた』篇

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、原菜乃華さんの出演する「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズの新CM『ピュルピュルのうた』篇、および、『ピュレフルーツのうた』篇を2月16日（月）から、キッコーマン公式YouTubeおよびブランドサイトで公開します。また、6月よりTVCMの放送を開始します。

「ピュレフルーツ」シリーズは、“くだものそのもの100％”（生果実換算比）（＊1）のすりおろしフルーツで、1袋で果実摂取目標量（1日200g）（＊2）の1/2以上の果実をとることができます。

シリーズ初となるTVCMでは“いつでも手軽に楽しむことができる新しいフルーツ”という「ピュレフルーツ」シリーズの魅力を表現しました。

■新CM『ピュルピュルのうた』篇、『ピュレフルーツのうた』篇のストーリーと見どころ

原さんが“くだものそのもの”に変身し、弾けるようなフレッシュさを可愛く表現しました。そんな世界観とはギャップのある不思議なCMソング、そして、原さんの元気な「ピュレフルーツ！」という掛け声が印象的です。

CMソングは、「ピュレフルーツ」を食べる様子をイメージした擬音語「ピュルピュル」を歌詞にした『ピュルピュルのうた』と、通常の歌詞による『ピュレフルーツのうた』の2種類あります。視覚、聴覚ともに楽しく、思わず「ピュルピュル」と歌いたくなってしまうCMです。

■撮影エピソード

原さんは、普段から撮影の合間にピュレフルーツを食べてリフレッシュしてくださっているそうですが、今回のCM撮影の食べるシーンでも「おいしい！」と笑顔を見せてくれました。また、監督が歌詞を間違えた際、原さんが「カントク～！」と元気にツッコミ、現場が和やかに。リズムに乗って「ピュルピュル」と口ずさみながら、様々な表情を演じてくださいました。

撮影の合間には、着ぐるみに顔を乗せて休憩する姿が可愛く、スタッフの間で話題になる等、和気あいあいとした撮影現場となりました。

■「ピュレフルーツ」シリーズとは？

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％（生果実換算比）（＊1）で、1袋で果実摂取目標量（1日200g）（＊2）の1/2以上の果実をとることができるパウチ入りのすりおろし果実です。朝食をはじめとするお食事の時はもちろん、おやつやデザート、凍らせて保冷剤代わりになど、好きな時に好きな場所で、気軽に楽しむことができます。デルモンテはこの「ピュレフルーツ」シリーズで、「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案します。

2024年3月に首都圏と信越エリアの1都9県限定で新発売した「ピュレフルーツ」シリーズを、2025年3月より全国に販売エリアを拡大し、全国展開以降、累計300万袋を突破（＊3）しました。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援してまいります。

ピュレフルーツ すりおろしりんごピュレフルーツ すりおろしぶどうミックスピュレフルーツ すりおろしマンゴーミックスピュレフルーツ すりおろしキウイミックス

(＊1) 本品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしています。果実原料以外の原材料は、品質調整の為に使用しています。

(＊2) 厚生労働省「健康日本21」（第3次）の目標値より

(＊3) 2025年3月～2026年1月末時点 キッコーマン食品株式会社 出荷実績（「ピュレフルーツ」シリーズ全アイテム）

■新CM概要

タイトル ：『ピュルピュルのうた』篇 15秒

https://youtu.be/hqYtllszn6I

『ピュレフルーツのうた』篇 15秒

https://youtu.be/UVoXlCKl-l4

放送地域 ：首都圏より順次放送（予定）

出演 ：原 菜乃華

公開日 ：2026年2月16日（月）

放送開始日 ：2026年6月1日（月） ※『ピュルピュルのうた』篇

■出演者プロフィール

原 菜乃華/Hara Nanoka

2003年8月26日、東京都出身。

2009年に芸能界入り。『はらはらなのか。』(17)で映画初主演を果たし、以降、『罪の声』（20）、TVドラマ『真犯人フラグ』(21/NTV)、『どうする家康』(23/NHK)など話題作に次々と出演。ヒロイン役に抜擢されたアニメーション映画『すずめの戸締まり』(22)で第18回声優アワード・新人声優賞、『ミステリと言う勿れ』(23)で第47回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。2024年はW主演を務めた『恋わずらいのエリー』、ドラマ＆映画『推しの子』、2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』、映画『見える子ちゃん』主演、『ちはやふる』（NTV）等に出演し、NHK紅白歌合戦にも出場。2026年1月に「原菜乃華 OFFICIAL FANCLUB」がオープンした。

■「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ WEBサイト

https://www.kikkoman.co.jp/delmonte/pureefruits/