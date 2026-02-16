しまむらグループ店舗アプリ・ECへ次世代AIレコメンドを導入

ニューラルグループ株式会社

ニューラルグループ株式会社（以下、「当社」）は、株式会社しまむらへ、数万点の商品画像から顧客に有効な商品を提案するレコメンドシステムを構築し、しまむらグループのECサイト・店舗アプリ向けにシステム導入したことをお知らせいたします。これにより、しまむらグループECサイトおよび店舗アプリにおいて、顧客ごとに最適化された商品提案により、顧客体験や売上の向上に貢献しております。

需要変動が大きく、商品数の流動も激しいファッション小売業界において、最新のファッショントレンドや、顧客それぞれのニーズ、そして店舗の在庫状況にリアルタイムに順応した商品提案を行うことは大きなテーマとされています。

当社は、本件において、購買情報・在庫情報・商品画像・そしてインターネット上のトレンド情報を集約・システム統合した上で、しまむらグループのECサイト、店舗アプリ向けのレコメンドシステムを構築し、運用を開始しております。本システムの導入により、商品提案にかかる業務効率とECサイトの利便性向上による売上の最大化に寄与しております。

今回導入した「レコメンドシステム」の主な特長は以下の通りです。

【ECレコメンド】 ～商品画像AI解析とWebトレンド・購買履歴を統合し、流行を捉える次世代パーソナライズ～

しまむらグループのECサイトにおいて、週あたり数万点を超える膨大な商品群から、「顧客のニーズ」と「最新の流行」に合致する商品を提案する、独自のAIレコメンドエンジンを開発いたしました。本システムは、テキストデータだけでは判別不可能な「商品の視覚的特徴」をAIが解析し、以下のような高度なレコメンド機能を実装し、いま顧客に提案すべきEC商品をレコメンドいたします。

画像解析による「視覚的優先度」の自動判定： 毎週投入される数万点の新規商品をAIが随時画像解析。顧客の目を惹くポテンシャルの高い商品をAIが自動的にスコアリングして優先順位付けを行います。

マルチモーダルな精密類似商品検索： カテゴリ名称などの「商品情報」に加え、画像解析による「形状・デザインの特徴量」を併用。顧客が閲覧している商品の細かなニュアンスも汲み取った、高精度の類似提案を行います。

Webトレンドと連動した推薦アルゴリズム：Web上の最新トレンドをAIがリアルタイムに解析。抽出されたトレンド情報に合致する自社商品を特定し、優先的にレコメンド枠へ反映させる「トレンド同期型」の推薦ロジックを構築しました。

【店舗アプリレコメンド】 ～顧客プロファイルと店舗在庫・価格変動を同期し、来店動機の創出へ～

しまむらグループの実店舗における顧客体験向上のため、全国の店舗在庫をリアルタイムに算出する「在庫解析基盤システム」を新規構築いたしました。これを活用し、数万点におよぶ実店舗販売商品を対象とした、高度なパーソナライズを実現する「店舗アプリレコメンドエンジン」を開発いたしました。

本システムは、以下の高度なアルゴリズムを掛け合わせ、顧客一人ひとりにあった「実店舗での購買提案」を実現します。

リアルタイム在庫・地理情報連動： 新規構築した基盤システムにより、顧客の「お気に入り店舗」や「現在地周辺店舗」の在庫状況をリアルタイムに把握し、「その店舗で店舗在庫が存在する商品」を推薦します。

商品鮮度と値下げとの連動： 商品の「季節性」や「販売開始日」に加え、「値下げ情報」を素早く反映し、トレンドと高コスパに基づく、訴求力の高い商品提案を行います。

購買履歴に基づく顧客プロファイリング： 過去の購買履歴に基づき、顧客のスタイル嗜好を統計処理することにより、数万点の在庫の中から、個人のニーズに合致した商品を提案します。

当社は本システムの導入を通じて、ファッション業界におけるイノベーションの推進を支援していくとともに、AI技術を活用したさらなる業務のデジタルトランスフォーメーションを継続してまいります。

■株式会社しまむら 会社概要

「ファッションセンターしまむら」や「アベイル」など、総店舗数2,000超を有し、アパレル業界国内第2位、世界第10位の売上高を誇る大手ファッション小売企業。高感度・高品質・低価格を兼ね備えた「商品力」と、高い利益を生み出す「販売力」を強みとしており、複雑化・多様化するニーズの変化に成長の過程で培ったノウハウや強みを活かしながら対応しつづけ、多くの顧客から支持されています。

名称：株式会社しまむら

本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 維一郎

設立：1953年5月7日

従業員数：20,346名（連結、2025年2月期時点）

会社URL：https://www.shimamura.gr.jp/

■ ニューラルグループ株式会社 会社概要

「AIで心躍る未来を」をミッションに、AI技術をはじめとする最先端テクノロジーを開発し、幅広い領域で、枠にとらわれない心躍るサービスを開発、提供しています。

名称：ニューラルグループ株式会社

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー32階

代表者：代表取締役社長 重松 路威

設立：2018年1月22日

会社URL：https://www.neural-group.com/