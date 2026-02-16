5/20(水) 地域体験型宿泊施設「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」オープン

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、京都府京都市東山区清水に、地域体験型宿泊施設「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」を、5月20日(水)にオープンします。「MUJI BASE」のオープンは、今回で第5弾となります。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。

「MUJI BASE」は、良品計画が展開する「無印良品事業」の宿泊領域である「MUJI STAY」の一つとして、地域に根差したくらしの拠点を作り、「地域で暮らしと文化を体験する滞在拠点」を実現する施設です。ワーケーションやデュアルライフなど、ライフスタイルが場所にとらわれない形へと変化する中で、暮らしの拠点を広げ、穏やかな日常を体験しながら、地域の魅力を再発見できる場所となることを目指しています。

今回新たにオープンする「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」は、京都・清水の地に40年あまり根差した「アメニティーホテル京都」をリノベーションし、町の景色の一部となっていた外観は引き継ぎながら、無印良品の世界観が感じられる18室の施設へと生まれ変わりました。世界遺産・清水寺へと続く石畳のほど近くに位置し、観光地としての華やかさとともに、この土地に息づく日常の営みにも触れることができる場所です。

「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」では、「MUJI BASE」では初となる地域周遊ツアーを開催します。清水寺から徒歩数分の立地を生かし、朝の静けさの中で寺院へ向かう「朝の清水散歩」のプログラムをご用意し、地域の暮らしに根差した文化に触れていただけます。ほかにも、客室に地域体験の紹介マップと、町歩きのお供として無印良品の「水ボトル」、オリジナルマイバッグなどを詰め合わせた「お出かけキット」をご用意し、宿泊者の滞在体験をサポートします。

また、1階には京都の老舗コーヒーロースターの新店舗「小川珈琲 清水店」が出店し、通常朝食メニューの提供のほか、「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」のために開発した宿泊者限定のオリジナル朝食*もご用意し、宿泊者をおもてなしします。

■客室

客室には、無印良品の家具やインテリアアイテムを中心に、京都を拠点とするアーティストや京都近郊で活動する作家の作品を取り入れました。シンプルな空間の中に、穏やかで落ち着きのあるしつらえを施し、ゆったりとくつろげる雰囲気を大切にしています。滞在のひとときが心をほどき、日々の暮らしに小さな気づきを持ち帰っていただける、そんな空間です。

客室イメージダブルルーム

クイーンベッド1台を備え、2名で落ち着いて過ごせるシンプルな客室

客室イメージツインルーム

2段シングルベッドとデイベッドを配置し、3名まで泊まれる機能的な客室

客室イメージツインルーム バスタブ付

バスタブ付きで、3名まで利用できるゆとりある客室

客室イメージファミリールーム

ダブルベッド4台を備え、家族やグループで4名まで同室利用できる最もゆったり過ごせるバスタブ付きの広い客室

■施設・サービス

「空間演出」

施設内の空間演出には、京都に受け継がれてきた四季の移ろいに寄り添う文化や、暮らしの中に息づく生活用具の美しさを取り入れました。京都ならではの伝統工芸品を館内の随所に配し、さりげない意匠として、その魅力を感じていただけます。

外観イメージ受付イメージ

「お茶のおもてなし」

1階のフロント・ラウンジでは、無印良品の3種類のお茶の中から、香りや茶葉の色を確かめてお選びいただき、選んだお茶をその場で淹れて提供するおもてなしサービスを行います。

提供イメージお茶イメージ

「マイボトル」

マイボトルを活用した滞在スタイルを導入します。清水エリアに根づく水文化への敬意と、環境負荷に配慮した旅の在り方を考えた取り組みです。

宿泊者にはマイボトルとして無印良品の「自分で詰める水のボトル」をお渡しし、館内の給水スポットで必要な分だけ水を補充して利用いただけます。使い捨て容器に頼らず、必要な分を満たして使うという、小さな習慣を旅の時間にも取り入れています。

水ボトル利用イメージ

■体験

「朝の清水散歩」

世界遺産・清水寺まで徒歩数分の立地を生かし、朝の静けさの中で寺院へ向かう宿泊者限定のガイドツアーを用意しました。専用ボトルでのお水取りをはじめ、地元目線で朝の清水を体感いただけます。

朝の清水散歩 毎日開催 5:40～7:00 （宿泊者限定/有料）

散策イメージ散策イメージ散策イメージ

「地域周遊MAP」

「朝の清水散歩」をはじめとした、京都の日常の美に出会う９の地域体験を紹介する「地域周遊MAP」を各客室にご用意しました。地域体験を通して、宿泊者の豊かな滞在をサポートします。

地域体験例）金継ぎ、喫茶、朝の銭湯など（一部有料）

体験イメージ体験イメージ体験イメージ

■朝食

朝食は、1階にある京都の老舗コーヒーロースターの新店舗「小川珈琲 清水店」より宿泊者限定のオリジナルメニュー*を提供します。1952年創業の小川珈琲は、京都に根ざした珈琲文化を育んできており、豆の選定から焙煎、抽出まで一貫した品質管理により、京都のみならず国内外で高い評価を得ています。 “日常の一杯”が持つ豊かさを通じて、京都の暮らしを味わう体験をお楽しみください。

* 希望者のみ、事前予約制。（1階の小川珈琲で提供予定）

2月16日(月)より、宿泊予約受付を開始、公式サイトを公開しております。

■サイト情報

公式ウェブサイト

日本語 https://stay.muji.com/ja/base/kiyomizu/

英語 https://stay.muji.com/en/base/kiyomizu/

宿泊予約：https://go-mujibase-group.reservation.jp/ja/hotels/kyoto-kiyomizu



■MUJI BASE KYOTO kiyomizu概要

【住所】

京都府京都市東山区清水 4-171

【料金】

1泊1室 \20,600～ ※時期・曜日により異なる

【延べ床面積】

● ダブルルーム 約18.1～約18.8m2

● ツインルーム 約25.6m2

● ツインルーム バスタブ付 約29.8～約30.9m2

● ファミリールーム 約53m2

【最大収容人数】

● ダブルルーム 2名

● ツインルーム 2～3名

● ツインルーム バスタブ付 3名

● ファミリールーム 4名

【チェックイン／チェックアウト】

15:00～／10:00

【インターネット】

全館無線LAN対応（無料Wi-Fi）

【朝食】

希望者のみ、事前予約制。（1Fの小川珈琲で提供予定）

■MUJI STAY

MUJI STAYは、くらしに向き合ってきた無印良品がつくる、「素」の感覚に立ち返るための宿です。 都市でも地域でも、旅先を日々の延長線上にある時間を過ごしながら、くらしを見つめ直すためのショーケースであり、土地の記憶や文化に触れる体験の場として位置づけ、旅を通じて自分の暮らし方を問い直すきっかけを生み出すような滞在のあり方を提案しています。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会の実現」にむけて、「暮らしの楽しさと地域の共存」につながるさまざまな取り組みを進めてまいります。