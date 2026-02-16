2026シーズンの登録選手および背番号について

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、2026シーズンの登録選手および背番号が決定しましたのでお知らせいたします。

各ポジションの強化に伴い、新たに15名の選手を迎えリーグ優勝・関西サッカーリーグDivision1への昇格を目指します。

■大阪市から史上最速でJリーグ昇格へ

Osaka City SCは「大阪市から史上最速でJリーグ昇格」を掲げ、2026シーズンは関西サッカーリーグDivision2に挑みます。通過点である今シーズンは「リーグ優勝」「Division1への昇格」を最大の目標とし、圧倒的な差をつけて勝ち抜くため、一戦一戦に最大限の準備と覚悟をもって臨む所存です。

日頃より支えてくださっている地域の皆さま、パートナー企業やサポーターの皆さまの期待に応えられるようクラブ一丸となって精進してまいります。

新シーズンもOsaka City SCへの変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/