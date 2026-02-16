2026年夏、さくらももこが愛した町・郡上八幡との物語を伝える施設 「さくらももこと郡上八幡」が「町屋敷越前屋」に開館決定!

株式会社ブルー

漫画家・エッセイストとして多くの人々に愛され続けるさくらももこさんと、彼女がこよなく愛した町「郡上八幡」との物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が、2026年夏に、岐阜県郡上市の施設で国の登録有形文化財である「郡上八幡 町屋敷越前屋」に開館することが決定いたしました。

郡上八幡観光協会協力のもと、株式会社ブルー（代表取締役：野田 修一郎／本社：岐阜県郡上市）が本施設の管理・運営を担当いたします。また、株式会社さくらプロダクション（代表取締役社長：名畑 博夫／本社：東京都渋谷区）および株式会社ライトエアー（代表取締役：名畑 博夫／本社：東京都港区）の監修・共同プロデュースのもと、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役：矢嶋健二／本社：東京都渋谷区）がプロデュースを担当。

■さくらももこが愛した町・郡上八幡から発信する、新たな物語

▲開館場所:国の登録有形文化財に登録されている 重要な歴史的建造物「郡上八幡 町屋敷越前屋」▲さくらももこ

さくらももこさんは、生前、郡上八幡を何度も訪れ、その風景や人々、文化に深い愛情を抱いていました。本施設では、彼女の創作の背景にあった郡上八幡での時間や想いを、歴史的建造物である「町屋敷越前屋」から、町の魅力とともに発信いたします。

清流漂う静かな町並み、受け継がれる文化、城下町としての魅力-

そうした郡上八幡の空気の中で見せていた、作家・さくらももこの素顔に触れることができる、貴重な施設となります。

■さくらももこと郡上八幡の物語が体感できる場所

▲郡上八幡を象徴する「吉田川」▲郡上八幡のシンボル的スポット「やなか水のこみち」

本施設は、さくらももこさんと郡上八幡の物語を深く味わい体感できる場所として、オリジナルコンテンツやグッズ、郡上八幡の文化や季節性と呼応する展示企画を展開してまいります。詳細については後日発表予定です。

■郡上八幡から生まれた、さくらももこのオリジナルキャラクター「GJ8マン」も登場!

本施設の展示には、さくらももこさんの郡上八幡愛から誕生した、オリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」も紹介。キャラクター誕生の背景や秘話をはじめ、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる展示を予定しております。

GJ8マンに登場するキャラクター

■「GJ8マン」とは

岐阜県郡上市八幡町を主な舞台に、「ちびまる子ちゃん」でおなじみのさくらももこ原作による、ずっこけヒーローアニメ。ヒーローに憧れを抱く怠け者の男子学生・城（じょう）ゴローは、ある日、水の精と名乗る者から「GJ8マン」に変身させられる。その日から、「GJ8マン、助けて～!」の声に反応して自動的に変身し、自動的に呼ばれた場所に飛ばされて悪者を改心させる生活が始まった。しかもGJ8マンの武器は郡上に流れるきれいな水だけ!!体が8の形をした不思議な生き物・はちごろうや、なぜかいつも捕まってしまう女の子・8子（はちこ）など、「8の世界」のゆかいな仲間たちも多数登場。

2026年はGJ8マン誕生10周年のメモリアルイヤー!GJ8マンたちの活躍にまだまだ目が離せない!公式YouTubeチャンネルにてショートアニメや郡上八幡情報を絶賛配信中！

参考：GJ8マン公式サイト

公式Webサイト：https://gj8man.com/

公式通販サイト：https://suzuri.jp/GJ8man

公式YouTube：https://www.youtube.com/@GJ8

公式 Instagram：https://www.instagram.com/gj8man

会社概要

■会社概要

株式会社ブルー

代表者 ：代表取締役 野田 修一郎

所在地 ：岐阜県郡上市八幡町新町926番地

事業内容：『さくらももこと郡上八幡』施設管理・運営及び付随する一切の業務全般

株式会社さくらプロダクション

代表者 ：代表取締役社長 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区南青山6-1-24 南青6124ビル 3F

事業内容：さくらももこの作品に関する著作権管の業務

公式サイト：https://sakuraproduction.jp/

株式会社ライトエアー

代表者 ：代表取締役 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区六本木5-16-5 インペリアル六本木 902

事業内容：GJ8マン版権窓口

公式サイト：https://www.lightair.co.jp/

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞

代表者 ：代表取締役 矢嶋健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

公式サイト：https://twinplanet.co.jp/

《協力》

郡上八幡観光協会

■本件に関するお問い合わせ先

問合せ先 ：株式会社ブルー

担当 ：野田 修一郎

