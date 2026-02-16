GSC社（当社グループ連結子会社）における新施設開業のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社であるシンガポールを拠点としたレンタル収納事業者のGeneral Storage Company Pte. Ltd.（以下「GSC社」） が、シンガポールBishanにて、新施設「Lock＋Store Bishan」を開業しましたのでお知らせいたします。

◆新施設概要

施設名：Lock＋Store Bishan

所在地：59 Jalan Pemimpin, #05-01, Singapore 577218

延べ床面積（GFA）：約10,000sq ft（約 930平方メートル ）

場所： MRT Marymount駅から徒歩9分

シンガポール国内での“Lock＋Store”ブランド16施設目となる本施設は、シンガポール中心部に位置する、住宅街として知られるBishan計画区域にあり、エリアでの高まる需要を取り込むべく、空調を完備しています。

ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、企業価値の向上および地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

（参考URL）

●Lock＋Store：https://www.lockandstore.com/

