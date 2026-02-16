株式会社リーテムとのエメラルドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社リーテムと、新たにオフィシャルパートナー（エメラルドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

エメラルドパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナーへの広告掲出 2点

■契約期間

2026年2月1日～2027年6月30日

株式会社リーテム 代表取締役 中島 佐智世 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂きましたこと、大変光栄に思います。まずは、悲願のＪ１昇格に心よりお祝い申し上げます。

私たち株式会社リーテムは1909年に水戸で創業し、様々な使用済み電気製品を鉄やアルミ、金銀銅などの製錬原料に再生する資源リサイクル事業や、自治体や企業のサスティナブルな資源循環をご支援する静脈総合サービスに取り組んでおります。水戸ホーリーホック様とは、ホームでの小型家電のボックス回収など環境活動をご一緒させていただいており、集まった小型家電は、弊社の水戸工場でリサイクルすることができます。

これからもファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さまとともに、クラブの活躍につながるアシストを届けてまいります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

法人概要

■法人名

株式会社リーテム

■所在地

本社：東京都千代田区外神田3-6-10

水戸工場：茨城県東茨城郡茨城町長岡3520

東京工場：東京都大田区城南島3-2-9

■代表者

・代表取締役会長 中島 彰良

・代表取締役社長 中島 佐智世

■事業内容

・資源循環・リサイクルに関するコンサルティング

・資源のリサイクル及びリユース

・製鋼原料及び非鉄貴金属原料の売買

・建築物・工作物の解体・移設・撤去

・エコインダストリアルパークなどにおけるリソースマネジメント及びエコセンターマネジメント

・産業廃棄物処分（中間） 産業廃棄物収集運搬 一般廃棄物処分

■URL

https://www.re-tem.com/