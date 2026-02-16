村上愛花モデル着用振袖を「#振袖gram」でレンタル開始

一般社団法人ベストオブミス

https://furisode-gram.net/matome/press/3961/

トレンドと王道美を兼ね備えた最新コレクションが成人式市場へ

成人式振袖レンタル・前撮りサービスを展開する「#振袖gram」は、このたび、モデルとして多方面で活躍する村上愛花さんが着用した振袖コレクションのレンタル提供を開始いたしました。

本コレクションは、現代的な透明感とクラシカルな和装美を融合させたデザインが特徴で、発表直後からSNSや展示会で問い合わせが相次いでいた人気ラインです。

“モデルが着たあの振袖を成人式で着たい”という新成人のリアルな声に応える形で、今回の正式導入が決定しました。

憧れを「実際に着られる」体験へ

これまでファッション誌や広告、ビジュアルで見ることが中心だったタレント・モデル着用の振袖。

#振袖gramでは、その憧れを体験価値へと進化させ、写真で見た世界観をそのまま成人式や前撮りで再現できる仕組みを整えました。

スタイリングは、ヘアメイク・小物合わせ・撮影ディレクションまでトータルで設計。

モデルビジュアルの再現性を高めながら、一人ひとりの個性に合わせたアレンジも可能です。

コレクションの特徴

今回レンタル開始となるラインは、

写真映えを最大化する配色設計

伝統柄をベースにした現代的なシルエット

帯・半衿・重ね衿まで計算されたトータルコーディネート

といった、トレンド世代が求める「SNSで残る成人式」に強くフィットする仕様となっています。

王道の華やかさを持ちながらも、周囲と被りにくい存在感を演出できる点が大きな魅力です。

なぜ今、モデル着用振袖なのか

成人式準備は、かつての「家族主体の衣装選び」から、「本人が世界観で選ぶ時代」へと大きく変化しています。

検索、SNS、口コミを通じて情報を集め、

「誰が着ているか」

「どんな雰囲気になれるか」

を基準に選択する傾向が強まっています。

その中で、村上愛花さんが表現した透明感や品のある華やかさは、多くの新成人が理想とする成人式像と一致。

レンタル化を望む声が増え続けていました。

展示会・試着予約について

対象振袖は、#振袖gram各店舗および期間限定の展示会にて試着が可能です。

人気モデル着用柄のため、早期の予約埋まりが予想されます。

来場者には、プロスタイリストによる無料コーディネート提案、前撮り相談、当日支度のスケジュール設計までをワンストップで提供します。

#振袖gramが目指すもの

#振袖gramは、単なるレンタルにとどまらず、

**「一生残る成人式のビジュアルをプロデュースするブランド」**としてサービス開発を進めています。

今回のモデル着用振袖の導入も、

“見た憧れを、着られる現実へ”

変えていく取り組みのひとつです。

サービス概要

サービス名：#振袖gram

内容：成人式振袖レンタル、前撮り、当日支度、スタイリング

対象：2026年・2027年・2028年成人予定者 ほか

モデルが魅せた一着を、自分の成人式の主役衣装へ。

#振袖gramは、新しい時代の振袖選びをこれからも提案してまいります。

――――――――――――――――――――

【本件に関するお問い合わせ先】

#振袖gram 編集部

――――――――――――――――――――

#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/



#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

https://www.furisode-gram.net/higashi-sapporo/yasui/



#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

https://www.furisode-gram.net



#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

https://www.furisode-gram.net/saitamaken/



#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号

名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

https://www.furisode-gram.net/nagoya/



#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

https://www.furisode-gram.net/okinawaken



#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

https://jmca-okinawa.com