【ロース堂】期間限定で「芳醇デミグラスソースの粗挽きメンチかつ」を販売開始！

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が展開する、とんかつの専門店『熟成肉とんかつ ロース堂 豊橋曙本店』(以下、ロース堂)は、2026年２月17日(火)より期間限定で「芳醇デミグラスソースの粗挽きメンチかつ」を販売いたします。定食は、ご飯・キャベツがお替わり無料のほか、テイクアウト弁当もご用意しています。

期間限定商品について

芳醇な香りとコクが広がるデミグラスソースをたっぷりとかけた粗挽きメンチかつ定食。噛むほどに肉汁があふれ出すジューシーなメンチかつと、独自の黄金ブレンドソースとの相性をぜひお楽しみください。

◼️販売期間：2026年２月17日(火)より

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

■「芳醇デミグラスソースの粗挽きメンチかつ定食」(２個)

・販売価格：1,090円(税込1,199円)

・ランチ限定価格：990円(税込1,089円)

・テイクアウト弁当：790円(税込853円)

■「芳醇デミグラスソースの粗挽きメンチかつ定食」(３個)

・販売価格：1,330円(税込1,463円)

・ランチ限定価格：1,230円(税込1,353円)

・テイクアウト弁当：1,030円(税込1,112円)

■「芳醇デミグラスソースの粗挽きチーズメンチかつ定食」(２個)

・販売価格：1,190円(税込1,309円)

・ランチ限定価格：1,090円(税込1,199円)

・テイクアウト弁当：890円(税込961円)

■「芳醇デミグラスソースの粗挽きチーズメンチかつ定食」(３個)

・販売価格：1,490円(税込1,639円)

・ランチ限定価格：1,390円(税込1,529円)

・テイクアウト弁当：1,190円(税込1,285円)

『熟成肉とんかつ ロース堂』について

『熟成肉とんかつ ロース堂』の特徴は、こだわりのとんかつをリーズナブルに郊外ロードサイドで楽しめる専門店であることです。広々とした店内は、白木をベースとしたデザインで和のイメージを基調とし、専門性の高さと敷居が上がりすぎないカジュアル感を演出いたしました。屋号は、とんかつの代表格である「ロース」と和を感じさせる「堂」を組み合わせ、内外装とのバランスを考慮することで幅広い世代のお客様が親しみやすい店舗づくりを実現いたしました。

看板商品である「ロースかつ定食」(税込1,199円)は、20日間熟成して肉本来の旨みを引き出したとんかつに、店内で精米し羽釜で炊き上げたご飯と産地直送の旬のキャベツをお替わり無料で提供いたします。メニューは、多様なニーズに応えられるよう、定食のみならず「厚切りロースの綴じないかつ丼」(税込1,309円)や「月見ロースかつカレー」（税込1,089円）、お得な「そばセット」「うどんセット」(税込429円)をラインナップいたしました。なお、ランチタイムには「ロースかつ定食」を税込1,089円で楽しめるなど、圧倒的なコストパフォーマンスを可能にいたしました。

『熟成肉とんかつ ロース堂』アプリについて

ダウンロード：https://app-link.rosudo.jp/pq0721_rsd_web_app_page_app_dl

『熟成肉とんかつ ロース堂 豊橋曙本店』

住所：愛知県豊橋市曙町南松原133-１

電話：0532‐39‐4332

営業時間：11:00～23:00(L.O.22:30)

席数：92席

駐車台数：31台

公式HP：https://www.rosudo.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年１月31日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/