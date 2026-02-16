実業団No. 1を決める『第40回テニス日本リーグ』　女子が3年連続6度目の優勝を飾る

橋本総業ホールディングス株式会社

橋本総業ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 政昭）のテニス女子チームが、2026年2月13日（金）～15日(日)、横浜国際プールにて開催された『第40回テニス日本リーグ』にて、3年連続6度目の優勝を収めました。

昨年と同様、女子は橋本総業ホールディングスと橋本総業の2チーム、男子は橋本総業ホールディングスの合計3チームが出場しました。橋本総業は3位、男子は準優勝となりました。

３連覇を果たした橋本総業ホールディングス女子チーム

決勝トーナメントは、12月のファーストステージ、１月のセカンドステージにてグループリーグを行い、好成績を収めた男子８、女子６チームが進出できるものです。橋本総業ホールディングス女子、男子はそれぞれ1位通過し、橋本総業が2位で進出しました。

【橋本総業ホールディングス女子／優勝】

女子橋本総業ホールディングスは、海外ツアー、グランドスラム出場を経てレベルアップした選手たちが、その実力を存分に発揮しました。決勝では4年連続の顔合わせとなる島津製作所と対戦。シングルス2の岡村恭香選手、シングルス1の坂詰姫野選手が共にストレートで勝利を収め、早々に優勝を決めました。続くダブルスの小堀桃子／森崎可南子ペアも快勝し、3-0の完全勝利で3連覇を達成しました。

1月のセカンドステージでは坂詰選手、小堀選手が全豪オープン出場直後ということもあり、体調やフィジカル面で万全でない中、森崎選手が日本リーグで初めてシングルスに出場。小関みちか選手もダブルスに出場するなど総力戦で挑みました。その中で１位通過を死守し、決勝トーナメントでは１試合も負けることなく、他を寄せ付けない強さを発揮したのは、メンバー全員がレベルアップしている結果と言えるでしょう。

3年連続3位となった橋本総業チーム

【橋本総業／3位】

3位決定戦に臨んだ橋本総業女子は、リコーと対戦。シングルスで1-1となり、勝負はダブルスに託されました。今大会で引退を迎える大前綾希子選手と、新加入の17歳、上村睦実選手が見事な連携で勝利し、3年連続の3位を掴み取りました。

準決勝では最後のダブルスに結果が委ねられ、接戦を落とし初の決勝進出はなりませんでしたが、島津製作所を相手にあと一歩のところまで追い込みました。10代選手、現役大学生の加入により、チーム全体の若返りを実現しております。

橋本総業ホールディングス男子チームは準優勝

【橋本総業ホールディングス男子／準優勝】

男子は王座奪還、そしてアベック優勝を目指し、決勝でイカイと激突しました。シングルス2の福田創楽選手が足にケイレンを起こしながらも接戦をものにしてチームに勢いをもたらしましたが、続くシングルス1のカスジット・サムレジ選手が最終セットタイブレークの激闘の末に惜敗。勝負の行方はダブルスへと持ち越されましたが、あと一歩及ばず準優勝という結果になりました。

優勝はなりませんでしたが、今期加入したビツウンテアン零朗選手、三井駿介選手は、アメリカの大学出身で団体戦での経験も豊富ということもあり、チームに新たなエネルギーをもたらしてくれました。

独特な緊張感の中で行われる今大会は、団体戦ならではと言える盛り上がりがありました。選手たちは再びツアーへ戻り、個々の能力を高める努力をし、来年度のタイトル獲得を目指してまいります。

■橋本総業ホールディングス女子結果

2月14日（土）準決勝

橋本総業ホールディングス 3-0 リコー

S1 ○坂詰姫野 4-6, 6-3, [10-4] ●板谷里音

S2 ○岡村恭香 6-2, 6-1 ●大川美佐

D ○小堀桃子／森崎可南子 6-3, 6-3 ●谷井涼香／冨永栞

2月15日（日）決勝

橋本総業ホールディングス 3-0 島津製作所

S1 ○坂詰姫野 7-6(5), 6-0 ●加治遥

S2 ○岡村恭香 6-4, 6-1 ●山崎郁美

D ○小堀桃子／森崎可南子 7-5, 6-3 ●桑田寛子／鈴木渚左

■橋本総業女子結果

2月13日（金）準々決勝

橋本総業 2-1フクシマガリレイ

S1 ○吉本菜月 6-2, 6-1 ●高橋礼奈

S2 ○小林ほの香 6-0, 6-2 ●吉川ひかる

D ●北原結乃／上村睦実 6-2, 6-7(5), [6-10] ○木塚有映／堺愛結

2月14日（土）準決勝

橋本総業 1-2島津製作所

S1 ○吉本菜月 6-4, 6-1 ●加治遥

S2. ●小林ほの香 3-6, 6-0, [3-10] ○山崎郁美

D ●大前綾希子／北原結乃 5-7, 5-7 ○桑田寛子／鈴木渚左

2月15日（日）3,4位決定戦

橋本総業 2-1リコー

S1 ●吉本菜月 3-6, 3-6 ○板谷里音

S2. ○小林ほの香 6-1, 6-0 ●大川美佐

D ○大前綾希子／上村睦実 6-3, 7-5 ●原口沙絵／谷井涼香

■橋本総業ホールディングス男子結果

2月13日（金）準々決勝

橋本総業ホールディングス2-1 三菱電機

S1 ●カスジット・サムレジ 4-6, 6-7(5) ○清水悠太

S2 ○福田創楽 6-1, 6-3 ●高橋悠介

D ○ビツウンテアン零朗／三井駿介 7-6(6), 6-2 ●田中優之介／大田空

2月14日（土）準決勝

橋本総業ホールディングス3-0エキスパートパワーシズオカ

S1 ○カスジット・サムレジ 7-6(8), 6-3 ●吳東霖

S2 ○福田創楽 6-4, 1-6, [10-5] ●熊坂拓哉

D ○ビツウンテアン零朗／三井駿介 6-2, 4-6, [10-8] ●今井慎太郎／末岡大和

2月15日（日）決勝

橋本総業ホールディングス1-2 イカイ

S1 ●カスジット・サムレジ 6-7(2), 6-4, [8-10] ○ベイビット・ズカエフ

S2 ○福田創楽 6-7(3), 7-6(6), [10-7]●徳田廉大

D ●ビツウンテアン零朗／三井駿介 2-6, 6-7(1) ○柚木武／松田康希