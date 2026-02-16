兵庫県宍粟市が、バリューデザインの現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」を導入

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」が、兵庫県宍粟市に導入されたことをお知らせいたします。「ふるまちPay」の導入自治体は、兵庫県宍粟市を含め26自治体となりました。

なお、兵庫県宍粟市では、2026年2月16日より「ふるまちPay」でのふるさと納税寄付受付を開始します。

【兵庫県宍粟市「ふるまちPay」サイト】 https://furumachi-pay.jp/p/shiso

バリューデザインは、ふるさと納税制度における返礼品の幅を「モノ」から「コト」へ拡げ、来街者が現地で手軽に寄付できる環境を育み、地域活性化につなげる現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」を提供しています。来街者が現地で手軽にスマートフォンから寄付でき、返礼品となるデジタルクーポンをその場で利用できるサービスであることから、飲食店やキャンプ場、体験施設などでの利用シーンも想定でき、地域の魅力をアピールしつつ、寄付シーンを増やすことが可能です。

今回、「ふるまちPay」を導入した兵庫県宍粟市は、兵庫県中西部に位置し、「しそう森林王国」と呼ばれるほど豊かな自然にあふれています。日本の滝百選の原不動滝、日本紅葉の名所100選に選ばれた最上山公園もみじ山など美しい自然資源や風景が、四季折々の風情を織りなしています。「ふるまちPay」の導入にあたり、兵庫県宍粟市の担当職員は、「『自然』『食』『文化』を軸に、『心が安らぐ』『また来たくなる』『応援したくなる』ような体験を提供し、来街者との繋がりを深めるきっかけになって欲しい。また、『地域を応援してくれる人』『地域をファンになってくれる人』と捉え、継続的な関係を築いていきたい」と述べています。

なお、「ふるまちPay」を利用できる店舗や施設は、開始時点は、宿泊やゆったりとした入浴を楽しめる「東山温泉メイプルプラザ」と「伊沢の里」の2か所となります。兵庫県宍粟市では今後も「ふるまちPay」加盟店の更なる拡大を進め、さまざまな寄付シーンの創出を目指しています。

バリューデザインは、各自治体の魅力をさらに訴求し、より多くの来街者と自治体が接点を築く架け橋となる「ふるまちPay」を推進することで、地域活性化を支援してまいります。

■「ふるまちPay」を利用できる店舗や施設

■兵庫県宍粟市について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4318/table/472_1_5dd2557d754b501ac7516f4e39df0ca7.jpg?v=202602160151 ]

兵庫県宍粟市は、兵庫県中西部に位置し、市域の大半を森林が占める自然に恵まれた市です。広がる森や渓谷、清らかな川の流れが四季折々の風景をつくり出し、原不動滝をはじめとした雄大な自然景観は多くの人を魅了しています。紅葉で知られる最上山もみじ山や、ハイキング・キャンプなどのアウトドアも楽しめ、自然を身近に感じられる環境が整っています。また、宍粟市は山の恵みを生かした特産品も豊富で、自然薯のほか、アユや渓流の女王と呼ばれるアマゴも有名です。

（https://www.city.shiso.lg.jp/index.html）

■「ふるまちPay」について（https://about.furumachi-pay.jp/）

「ふるまちPay」は、来街者が地域の店舗やレジャー施設などに設置されたQRコードをスマートフォンで読取り、ふるさと納税をおこなうと、返礼品としてその店舗や施設ですぐに利用可能なデジタルクーポンを受け取ることができる現地決済型ふるさと納税サービスです。飲食店やキャンプ場、体験施設などでの利用シーンも想定でき、地域の魅力をアピールしつつ、寄付シーンを増やすことが可能です。返礼品にとらわれない、本来のふるさと納税を実現します。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※QR コード（R）は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。