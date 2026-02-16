SHE株式会社、Head of Marketingの小山大樹が、グロース人材の登竜門「Growth Heroes」のファイナリストに選出

SHE株式会社

女性のためのキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）で、Head of Marketingを務める小山大樹が、国内最大級のグロース・カンファレンス「Growth Hub Conference」にて開催されたグロース人材の登竜門「Growth Heroes」のファイナリストに選出されました。

2026年2月13日（金）のピッチコンテストに登壇し、自身のGrowth Track Recordについてプレゼンテーションを行いました。

■ Growth Hub Conferenceとは

「Essentials for All Growth Leaders（すべてのグロースリーダーに本質的な学びを）」をコンセプトに、次世代を担うリーダーへ本質的なマインドとスキルをインプットすることを目的とした国内最大級のカンファレンスです。

本カンファレンス内で行われる『Growth Heroes』は、ナンバーワンのGrowth Leaderを決定するピッチコンテストです。書類・面接審査を経て選抜されたファイナリストが、自ら事業成長を導いた実績（Growth Track Record）についてプレゼンテーションを行い、業界を代表する審査員によって優勝者が選出されます。

■ 「Growth Heroes」SHE小山のピッチ内容について

- 日時：2026年2月13日(金) 13:00～19:10- 場所：SHIBUYA QWS（渋谷キューズ）- 公式サイト：https://growth-hub.jp/conference/

SHE転職後すぐは会議で「未達報告」の嵐。そんな中でも根気強く改善するため、広告運用をインハウス化し24時間張り付いて管理。自分がターゲットと異なる男性だからこそ、フラットな目線で1,000回以上ペルソナを描き直し、毎月300本以上のクリエイティブを制作する中で、徐々に目標達成できる土台を整備しました。

しかしそれだけでは非連続な成長はできない。そんな時newmo青柳さんの「唯一の後悔は踏める時に踏まなかったことだ」という言葉に背中を押され、SHEの投資タイミングを見極め、事業計画になかったTVCMを役員に直談判。

「この投資を絶対に成功させる」という覚悟を持ったタイミングで、マーケターから事業責任者に。その後、未経験からTVCMを成功に導き、創業以来の最高成約数を更新。

しかしさらに次なる壁が小山の前に立ちはだかる...

プレゼンテーションの続きや詳細、資料に関する内容は下記までお問い合わせください。

pr@she-inc.co.jp

■ 小山大樹コメント

「自分なんてこんなもん」というリミッターを外して、後悔のない人生や最高のグロースを一緒に描く仲間を募集しています。僕も日々新しい壁にぶつかりながら、それでも絶対に諦めず非連続に成長し続けて、SHEの理念である『一人一人が自分にしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を創る。』を実現します！興味をもってくれた方がいたら、ぜひカジュアル面談しましょう。

小山とのカジュアル面談や、SHEの求人に興味がある方はこちら

https://herp.careers/v1/sheinc/TAmXkl7twMrB?token=HeWoxllgWGq3uBpgqUh2K

■ SHEマーケティングユニット・Head of Marketing｜小山大樹プロフィール

大学でマーケティングを専攻し、新卒で広告代理店に入社。広告運用の経験を積み、次は事業会社に転職。そこではSEOやアフィリエイトなど幅広い分野で経験を積みながら、個人でもWEBマーケティング代理店を起業。次は大きな組織で働く経験を積みたいという思いでSHE株式会社に入社。入社当初は運用担当だったが、成果が認められ1年でマーケティングユニット長、そして2年後にはTVCMをリードするクリエイティブディレクターにも就任。

インタビュー記事：https://note.com/sheshares/n/nb7d82e1edd65

■ 審査委員長｜クラシル株式会社代表・堀江裕介からのメッセージ

小山さんの魂を込めたプレゼンテーションに心が動かされました。ベンチャー企業の成長は、針の穴を何本も同時に通すような奇跡の上に成り立っていると思います。その奇跡が起きる条件が人生をかけて会社を成長させようとする人材が社長以外にも何人存在するかだと思っていますが、小山さんはそれに当てはまる人材であると感じ、個人投票として1位に選ばせていただきました。SHEはこれからも素晴らしい人材とともにどんな困難にも打ち勝って成長していくのだと思います。このたびは多くの刺激をいただきありがとうございました。

クラシル株式会社代表・堀江裕介

1992年群馬県生まれ。

慶應義塾大学在学中の2014年にクラシル株式会社を設立。

2016年にレシピ動画サービス「クラシル」を開始し、日本最大のサービスへ成長。現在は販促費市場のデジタル化を目指す「クラシルリワード」を展開。

2024年12月、同社を東証グロース市場に上場。

「世界を照らす発明を続ける」というミッションのもと、挑戦を恐れないカルチャーづくりを牽引している。

■ 審査員｜ohpner株式会社代表・土井健コメント

最終ピッチの全体のレベルが高く、正直言って1人を選ぶことが難しかったです。

SHE小山さんのプレゼンは、お父様との経験からくる死生観に触れた導入に大変引き込まれました。頑張る原動力は人それぞれ違いますが、小さい頃にお父様の死に触れたことが、ある種生きる力や仕事に向き合う原動力になっていると感じましたし、その原動力を使ってSHEで自分のビジョンを実現していく気持ちが伝わってきました。優勝してもおかしくないレベルだったと思いますし、SHEの皆さんおめでとうございますって伝えたいです。



ohpner株式会社代表・土井健

同志社大学卒業後、株式会社サイバードへ入社。モバイル広告代理店事業立ち上げに従事。

2011年にECナビ(現CARTA HOLDINGS)に入社。グループ会社であるfluctに出向し、SSP「fluct」の立ち上げに参画。年間売上20億超から114億の日本最大級のSSPに育て上げ、親会社の東証一部上場に貢献。

2014年に株式会社VOYAGE GROUP(現CARTA HOLDINGS)の執行役員、2016年に株式会社fluctの代表取締役を経て、2021年に株式会社テレシーの代表取締役に就任。テレシー初代CEOとして、売上を3期目で78億まで伸ばし、2024年3月に退任。

その後2024年に独立し、現在はohpner株式会社の代表取締役、モビリティサイネージ株式会社取締役会長に就任し、モビリティ広告(旧:アドトラック)のメディア開発に注力。上場企業から世界的なIPまで広告主を獲得し、数ヶ月先まで満稿になるほどの垂直立ち上げを実現。

2025年8月にラジオ大阪への出資、大株主として社外取締役に就任し、ラジオ業界に参入。

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://shelikes.jp/trial/(https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260216&utm_content=)

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

【SHElikes 公式SNS】

SHElikes公式Instagram：https://www.instagram.com/she_officials/

SHElikes公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/she_officials

SHElikes公式YouTube「シーライクスTV」：https://www.youtube.com/@sheofficial0411

SHElikesオウンドメディア「SHEshares」：https://shares.shelikes.jp