新サービス「Avatar Fit Party　for セントラルスポーツ」を2026年3月より提供開始

セントラルスポーツ株式会社

全国約260店舗でスポーツクラブの運営・指導を行っているセントラルスポーツ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 執行役員：後藤聖治、以下、セントラルスポーツ）は、ソニーマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口大輔、以下、ソニーマーケティング）、都築電気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田克之、以下、都築電気）と連携し、2026年3月より新サービス 『Avatar Fit Party for セントラルスポーツ』の提供を開始いたします。

※画面は開発中のものとなります。

■『Avatar Fit Party for セントラルスポーツ』 開発の背景と狙い

インターネットやスマートフォンの普及により、ゲームや動画視聴など「身体を動かさない娯楽」が増加しています。加えて、コロナ禍以降リモートワークが定着したことで、日常的な移動や身体活動の機会が減少し、運動不足の深刻化や生活習慣病リスクの増大が社会的な課題となっています。これらは、健康寿命の延伸や医療費抑制といった社会全体の課題にも直結する問題です。一方で、スポーツクラブに通わない主な理由として、「通うのが面倒」「時間がない（忙しい）」「運動が苦手で他人の目が気になる」といった声が多く挙げられています。

こうした課題を背景に、ソニーマーケティングおよび都築電気が開発したアバターを活用する新フィットネスサービスプラットフォーム『Avatar Fit Party』に、セントラルスポーツが創業以来培ってきた指導実績や多様なレッスンコンテンツという強みを融合し、『Avatar Fit Party for セントラルスポーツ』を提供する運びとなりました。

本サービスでは、アバターを活用することで、場所や人目にとらわれることなく、誰もが安心して楽しく運動に取り組める環境を実現します。これにより、運動習慣の定着を促進し、さまざまな健康課題の解決に貢献してまいります。

セントラルスポーツインストラクター提供予定レッスン

■フィットネスサービスプラットフォーム 『Avatar Fit Party』について

『Avatar Fit Party』 （アバターフィットパーティ）とは、ソニー株式会社のモバイルモーションキャプチャー『mocopi(R)(モコピ)』を活用したフィットネスサービスプラットフォームであり、ソニーマーケティングと都築電気が主幹となり、アプリの開発を実施しました。レッスン受講者はモバイルモーションキャプチャーの『mocopi』を身体に装着することで、自身がアバターになります。アバターになることで、自分の姿や部屋を映すことなく、自宅で本格的なレッスンを受講することができます。

■オンラインレッスン概要

予約受付開始日 ：2026年2月16日(月)～

※スマートフォン用アプリのダウンロードが必要となります

レッスン開始日 ：2026年3月3日(火)～

提供場所 ：Avatar Fit Party

レッスン提供者 ：セントラルスポーツ株式会社

レッスン内容 ：ヨガ系、格闘技系、ダンス系のリアルタイムレッスン※変更になる可能性があります

レッスン方式 ：1回30分～40分/ 月4回利用可

利用料金 ：月額3,400円(税抜)

必要デバイス ：モバイルモーションキャプチャー「mocopi」・スマートフォン・HDMIケーブル

※必要なデバイスは利用者側で用意する必要があります。(月額料金に含まれません)