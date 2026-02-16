クラシル株式会社、「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定

クラシル株式会社

クラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江 裕介、以下「当社」）は、株式会社JPX総研が新設した、日本を代表する高成長スタートアップ企業で構成される指数「JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）」の構成銘柄として選定されましたことをお知らせいたします。

■「JPXスタートアップ急成長100指数」について

「JPXスタートアップ急成長100指数」は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される時価総額加重型の株価指数です。投資家にとって魅力ある企業への投資を容易にする環境整備などの観点から、高い成長を実現している企業で構成される指数への期待に応える形で開発されました。

本指数の対象は、東証グロース市場の上場銘柄、および同市場から市場変更して一定期間内の銘柄です。銘柄の選定にあたっては、成長性基準（売上高成長率基準または時価総額成長率基準）が用いられています。

本指数の詳細については以下をご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

■AI・データ活用のDX支援プラットフォームへ。事業モデルの進化と中長期的成長への決意

当社は、国内No.1のレシピプラットフォーム「クラシル」（※1）を、単なるレシピ・コンテンツ提供にとどまらない、AIおよびデータを活用したDX支援プラットフォームへと進化させてまいりました。

現在は、生活領域全体を対象とした複数の事業展開を進めており、中でも「クラシル」で培ったユーザー基盤やデータアセット、プロダクト開発力を基盤に、企業向けDX支援事業である「レシチャレ」を強力に推進しております。

「レシチャレ」は、生活者との日常的な接点から得られる一次データとAI・テクノロジーを組み合わせ、流通・小売企業やメーカーのマーケティング高度化や需要創出などを包括的に支援するソリューションとして成長を遂げています。

今回の「JPXスタートアップ急成長100指数」への選定は、こうしたAI・データを軸とした戦略的な事業拡張と強固な事業ポートフォリオの形成による、中長期的な成長可能性を評価いただいたものと受け止めております。

今後は、本指数の構成銘柄に選出された一社として、その期待に応えるべく、テクノロジーによる提供価値の拡張をさらに加速させていく考えです。

当社はこれからも「世界を照らす発明を続ける」というミッションのもと、AI・データを活用した多角的な事業展開を一層推進してまいります。生活者、企業、株主をはじめとするすべてのステークホルダーとともに価値ある成長を実現し、持続的な企業価値の向上と日本経済の発展に貢献していく所存です。

(※1)

クラシルは"料理/レシピ" カテゴリにおいてDL数No.1アプリ

(2023年1月~2023年6月、iOS&Android合算値、対象国日本)※data.ai調べ

-------------------------------------

【会社概要】

社名：クラシル株式会社（英文：Kurashiru, Inc.）

代表取締役社長：堀江 裕介

設立：2014年4月

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1

msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

https://kurashiru.co.jp/

-------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ】

クラシル株式会社 IR担当

E-mail：ir-contact@kurashiru.co.jp